"Московський фашизм!" У Росії активістів покарали за прапор України

У Санкт-Петербурзі заарештували кримськотатарського активіста Асана Мумджі через український прапор.

За даними лідера Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова, це сталося, коли патріот вийшов на підтримку українського в'язня Кремля, незаконно утримуваного в СІЗО, Олега Сенцова. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Мумджі разом з Ольгою Смирновою та Марією Кожеватовою затримали 2 червня біля будівлі Петроградського суду, коли вони стояли з українським прапором і плакатом на підтримку Олега Сенцова", - зазначив Чубаров.

Активісти тримали плакат, на якому було написано "Ні московському фашизму".

Як повідомила "Група допомоги затриманим СПб" з посиланням на ВВС-Інфо, суд заарештував Мумджі на дев'ять діб.

"Суд визнав Мумджі винним в організації неузгодженого публічного заходу (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Повідомлялося, що на активіста також склали протокол про непокору розпорядженню поліції (ст. 19.3 КоАП), але це не підтвердилося", - відзначили петербурзькі активісти.

У повідомленні також йдеться, що Смирнову відпустили з поліції.

"Смирнову відпустили з поліції без складання протоколу. Кожеватову і Мумджі залишили у відділі на ніч. На Кожеватову склали протокол за частиною 8 статті 20.2 КоАП (повторне порушення порядку проведення публічного заходу). Суд щодо неї повинен відбутися також 3 червня. Марію Кожеватову заарештували на 15 діб, вона оголосила голодування", - пояснили активісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Сенцов оголосив безстрокове голодування 14 травня. Єдиною його вимогою є звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 1 і 2 червня по всьому світу пройшла глобальна акція підтримки українця. У Росії мітинги не погодили, тому активісти вийшли на поодинокі пікети.