На популярному курорті України відпочивальницю віднесло на матраці за 10 км від пляжу

У Бердянську (Запорізька область), де останні кілька днів Азовське море штормить, жінку на матраці віднесло за 10 кілометрів від берега.

Як повідомляє "КП в Украине", спочатку течія підхопила матрац і понесла уздовж коси на досить великій швидкості. Коли берегова смуга закінчилася, матрац почало відносити у відкрите море. За словами журналіста, відпочивальниця виявилася за 10 кілометрів від пляжу.

Видання додало, що в тому місці хвилі були спокійними, і жінка змогла догрести до берега самостійно. Але інші відпочивальники вже викликали рятувальників.

Пляж "КП в Украине"/Соцмережі

"Коли ми підійшли, вона вже підгрібала до берега. Нам довелося діставатися до людини 15-17 кілометрів, але допомога не знадобилася", – розповів директор КП "Рятувально-водолазна служба" Олександр Врублевський.

Журналіст підкреслив, що жінка виявилася невдячною і навіть не заговорила із рятувальниками, які приїхали на допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Криму в ніч на 13 липня вітер перекинув будиночки з відпочивальниками.

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