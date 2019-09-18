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18 вересня • оновлено в 05:51
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/ Розслідування

Могли спалити живцем? Гонтарева заявила про страшні нюанси підпалу її будинку

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Екс-глава Національного банку України Валерія Гонтарєва заявила, що підпал її будинку у селищі Гореничі під Києвом міг закінчитися куди більш трагічно.

Так, в інтерв'ю LB.ua вона уточнила, що напередодні її син якраз поїхав на навчання з цього місця.

"До цього він ночував у цьому будинку і вони могли його просто спалити... Перед від'їздом сина, ми попросили адвоката під'їхати до будинку, оглянути і ще залишили охороні ключі. Щоб, у разі обшуку, не виламували двері, а просто спокійно відкрили будинок", – сказала вона.

Підпал будинку Гонтаревої

Підпал будинку Гонтаревої

Йдеться про Андрія Федуру. Він нібито приїжджав, щоб вирішити всі питання у зв'язку з можливими обшуками.

"Так, на минулому тижні був обшук у нашій старій квартирі – ми там уже 18 років не живемо. Замість того, щоб взяти у нас ключі і по-людськи відкрити двері, вони їх просто виламали", – пояснила Гонтарева необхідність таких заходів.

Могли спалити живцем? Гонтарева заявила про страшні нюанси підпалу її будинку

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що на місці пожежі знайшли ракети. У мережі також опублікували відео палаючого будинку Гонтаревої. Правоохоронці зупинилися на одній версії – навмисний підпал.

Відзначимо, просторий житловий будинок площею 316 квадратних метрів в Гореничах під Києвом зареєстрований на чоловіка екс-глави НБУ Олега Гонтарева.

Крім цього будинку в декларації за 2018 рік Гонтарева вказала кілька квартир у Києві. Зокрема, квартиру на 113 квадратів має її молодший син Микита, ще дві – площею 55,7 і 41,3 квадрата записані на її старшого сина Антона.

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
НБУ
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Николаев Олег
Николаев Олег
Она обслуживала интересы власти, которая сжигала людей в Одессе и бомбила мирные города Донбасса. А теперь классика украинства - "А нас за шо?"
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