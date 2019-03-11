"Могили справжні": Цимбалюк яскраво відповів на істерику Захарової через війну в Україні

Незважаючи на всі обурення Росії з приводу того, що розв'язана нею війна на Донбасі нібито є вигаданою, її жертви з обох сторін — абсолютно реальні.

Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube у відповідь на гнівний спіч спікера МЗС РФ Марії Захарової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема бурхливу реакцію у скандального дипломата викликав намір Українського інституту національної пам'яті (УІНП) приділити у 2019 році особливу увагу вшануванню Героїв російсько-української війни. Вона назвала її вигадкою нинішньої української влади і звинуватила УІНП в антиросійській пропаганді і створенні історичних міфів під гаслами відродження української духовності.

"Судячи з усього, йдеться про події після 2014 року. І виходить цікава заковика: війна ніби як вигадана, але могили справжні. Могили українських військових і російських. Чи хтось думає, що засекретивши втрати російської армії в так званий мирний час, захищає російського солдата від куль і смерті? Ні. Чомусь цього не хочуть тут помічати", — прокоментував Цимбалюк агресивні випади Захарової.

Роман Цимбалюк і Марія Захарова

Крім того, він докладно відповів росіянам з приводу їхніх претензій, що стосуються давніших сторінок української історії. Наприклад, країну-агресора не влаштовує погляд Києва на Голодомор і на особистість лідера ОУН Степана Бандери. У зв'язку з цим вона постійно звинувачує Україну у брехні і спотворенні історії. Однак Цимбалюк нагадав окупантам про ті дії, які їх країна здійснює щодо іншої держави тут і зараз, а не кілька десятиліть тому.

"Російське вторгнення почалося і відбувається на наших очах. І ми є свідками цих злочинів російської держави. І скільки б тут не говорили про міфологію, але ми не повинні забувати, чиї танки на українській землі", — яскраво підсумував журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти російської газети "Псковська губернія" дізналися, що втрати російської армії на Донбасі можуть бути порівнянні із втратами України — нараховується понад 10 тисяч осіб. За їхніми словами, тільки у Пскові поховані 200 десантників з місцевої дивізії.

Однак факт того, що вони загинули на Донбасі, намагаються спростовувати навіть родичі. Після їхньої масової ліквідації у серпні 2014 року фото загиблих у червоному куточку російської військової частини зняли протягом декількох годин і навіть не дали їх побачити журналістам. Очевидці стверджують: дізнавшись про масштаби втрат дивізії на Донбасі, генерал, який очолює її, сидів білий.

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