"Могили справжні": Цимбалюк яскраво відповів на істерику Захарової через війну в Україні

Незважаючи на всі обурення Росії з приводу того, що розв'язана нею війна на Донбасі нібито є вигаданою, її жертви з обох сторін — абсолютно реальні.
Про це заявив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube у відповідь на гнівний спіч спікера МЗС РФ Марії Захарової (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зокрема бурхливу реакцію у скандального дипломата викликав намір Українського інституту національної пам'яті (УІНП) приділити у 2019 році особливу увагу вшануванню Героїв російсько-української війни. Вона назвала її вигадкою нинішньої української влади і звинуватила УІНП в антиросійській пропаганді і створенні історичних міфів під гаслами відродження української духовності.
"Судячи з усього, йдеться про події після 2014 року. І виходить цікава заковика: війна ніби як вигадана, але могили справжні. Могили українських військових і російських. Чи хтось думає, що засекретивши втрати російської армії в так званий мирний час, захищає російського солдата від куль і смерті? Ні. Чомусь цього не хочуть тут помічати", — прокоментував Цимбалюк агресивні випади Захарової.
Роман Цимбалюк і Марія Захарова
Крім того, він докладно відповів росіянам з приводу їхніх претензій, що стосуються давніших сторінок української історії. Наприклад, країну-агресора не влаштовує погляд Києва на Голодомор і на особистість лідера ОУН Степана Бандери. У зв'язку з цим вона постійно звинувачує Україну у брехні і спотворенні історії. Однак Цимбалюк нагадав окупантам про ті дії, які їх країна здійснює щодо іншої держави тут і зараз, а не кілька десятиліть тому.
"Російське вторгнення почалося і відбувається на наших очах. І ми є свідками цих злочинів російської держави. І скільки б тут не говорили про міфологію, але ми не повинні забувати, чиї танки на українській землі", — яскраво підсумував журналіст.
Як повідомляв OBOZREVATEL, журналісти російської газети "Псковська губернія" дізналися, що втрати російської армії на Донбасі можуть бути порівнянні із втратами України — нараховується понад 10 тисяч осіб. За їхніми словами, тільки у Пскові поховані 200 десантників з місцевої дивізії.
Однак факт того, що вони загинули на Донбасі, намагаються спростовувати навіть родичі. Після їхньої масової ліквідації у серпні 2014 року фото загиблих у червоному куточку російської військової частини зняли протягом декількох годин і навіть не дали їх побачити журналістам. Очевидці стверджують: дізнавшись про масштаби втрат дивізії на Донбасі, генерал, який очолює її, сидів білий.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!
Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".