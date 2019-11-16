Боїться Гааги? Гіркін запанікував через викриття щодо МН17

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) допустив, що російська влада може видати його голландському слідству в зв'язку зі справою збитого Boeing-777 на Донбасі.
Про це "ексміністр оборони" псевдореспубліки заявив на сторінці в соцмережі, передає портал "Новости Донбасса". При цьому він назвав можливу ситуацію "неподобством".
"Навіть якщо трапиться таке неподобство, що я потраплю в руки цих "служителів закону" (нічого не можна виключати, а зради в Кремлі – тим більше) – їх судилище в моїх очах буде всього лише судилищем тріумфуючого (але від цього не менш підлого) ворога", – написав бойовик.
Він також визнав, що слідчі у справі про катастрофу рейсу МН17 перехопили його телефонну розмову від 2014 року зі тодішнім "прем'єром ДНР" Олександром Бородаєм.
Так, у нещодавно опублікованому звіті JIT наведено перехоплення розмови від 13 серпня 2014 року, в якій Гіркін оголосив про свій від'їзд і повідомив Бородаю, що він "повертається до штабу". У зв'язку з цим слідчих зацікавило, хто віддавав накази Гіркіну та Бородаю.
"У мене в Донецьку таки був "свій" штаб. Власний. Мною особисто очолюваний... Роль членів штабу полягала в організації виконання тих завдань, які я ставив до відома підпорядкованих підрозділів ополченців", – заявив про цю розмову терорист.
При цьому раніше Гіркін виключав можливість бути виданим слідству, бо, на його думку, в цьому не була зацікавлена влади РФ.
Ігор Гіркін
Эспрессо TV
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН17 "Амстердам – Куала-Лумпур", був збитий 17 липня 2014 року на території України. На борту перебували 298 чоловік, всі вони загинули.
Слідча група ідентифікувала понад 100 осіб, причетних до транспортування "Бука", яким збили літак.
Установка "Бук" належала 53-й бригаді ППО РФ і була перекинута з Курська. Слідство відновило маршрут, по якому її перевозили.
Крім того, нідерландські ЗМІ оприлюднили імена головних підозрюваних у справі збитого літака рейсу МН17 над Донбасом.
Європейський Союз закликав Росію визнати відповідальність за крах рейсу MH17 на Донбасі, а також співпрацювати зі слідством.
17 липня 2019 року СБУ передала Міжнародній слідчій групі докази.
При цьому російська "Новая газета" написала, нібито міжнародні розслідувачі у справі збитого рейсу МН17 купили оболонку ракетного двигуна у невідомого жителя "ДНР".
Пізніше Росія пішла на таємні переговори щодо катастрофи з Boeing-777 на Донбасі.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!
Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "OBOZREVATEL".