Боїться Гааги? Гіркін запанікував через викриття щодо МН17

Колишній ватажок "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) допустив, що російська влада може видати його голландському слідству в зв'язку зі справою збитого Boeing-777 на Донбасі.

Про це "ексміністр оборони" псевдореспубліки заявив на сторінці в соцмережі, передає портал "Новости Донбасса". При цьому він назвав можливу ситуацію "неподобством".

"Навіть якщо трапиться таке неподобство, що я потраплю в руки цих "служителів закону" (нічого не можна виключати, а зради в Кремлі – тим більше) – їх судилище в моїх очах буде всього лише судилищем тріумфуючого (але від цього не менш підлого) ворога", – написав бойовик.

Він також визнав, що слідчі у справі про катастрофу рейсу МН17 перехопили його телефонну розмову від 2014 року зі тодішнім "прем'єром ДНР" Олександром Бородаєм.

Так, у нещодавно опублікованому звіті JIT наведено перехоплення розмови від 13 серпня 2014 року, в якій Гіркін оголосив про свій від'їзд і повідомив Бородаю, що він "повертається до штабу". У зв'язку з цим слідчих зацікавило, хто віддавав накази Гіркіну та Бородаю.

"У мене в Донецьку таки був "свій" штаб. Власний. Мною особисто очолюваний... Роль членів штабу полягала в організації виконання тих завдань, які я ставив до відома підпорядкованих підрозділів ополченців", – заявив про цю розмову терорист.

При цьому раніше Гіркін виключав можливість бути виданим слідству, бо, на його думку, в цьому не була зацікавлена влади РФ.

Ігор Гіркін Эспрессо TV

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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