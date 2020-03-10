МН17 збили з російського "Бука": в Гаазі заявили про докази

Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН 17 має докази про те, що лайнер був збитий з російської установки "Бук".

Про це в своєму виступі на судовому засіданні в Гаазі заявив нідерландський прокурор Тійс Бергер, передає УНН.

"Докази оцінювалися за різними сценаріями. Наприклад, один сценарій називався "Повітря – повітря" – можливо було збивання літака з іншого реактивного літака, за допомогою ракети. Також ще один сценарій поділявся на дві версії: атака з системи "Бук", інший сценарій – з будь-якої іншої системи", – зазначив прокурор.

Виходячи з того, що це "Бук", прокуратура розглядала різні сценарії: ракету запустили з території, яка перебувала під контролем України, а інший – що її запустили з території під контролем російських терористів.

"Тільки другий сценарій визнали таким, що відповідає дійсності. Також розслідування отримало позитивні докази того, що ракета була запущена саме з системи "Бук" – з поля біля Первомайського", – додав Бергер, зазначивши, що є свідки повернення "Бука" саме в Росію.

Катастрофа МН 17

"Є докази того, що ЗРК "Бук", за свідченнями свідків, був повернутий в РФ, і також на основі цього сценарію справа була доведена до обвинувального акту", – резюмував прокурор.

Разом з тим, як пише "Гордон", свідки у справі про катастрофу малайзійського Boeing над Донбасом побоюються за свої життя і тому потребують постійного захисту, а також збереження анонімності. Це підтвердив один із суддів під час засідання у справі МH17.

Так, за його словами, один зі свідків, який раніше мешкав на тимчасово окупованій території Донбасу, розповів, що озброєні люди двічі навідувалися до нього в будинок, після чого він був змушений покинути його.

Ще один свідок, який проживає на підконтрольній українському уряду території, сказав, що боїться розголосу через страх бути затриманим російськими спецслужбами.

Також суддя зазначив, що на окупованих терористами територіях Донбасу як і раніше фіксуються випадки тортур стосовно людей, а російські спецслужби беруть участь у вбивствах по всьому світу. Він додав, що слідство переконалося в тому, що ГРУ і ФСБ беруть участь в тому числі у війні на Донбасі.

Наприклад, один зі свідків заявив, що російські військові разом з бойовиками були присутні на місці запуску "Бука", з якого був збитий літак MH17. Суддя нагадав, що росіяни робили все можливе, щоб перешкодити розслідуванню, зокрема, вони з території РФ зламували електронні системи, якими користувалися нідерландські розслідувачі справи про катастрофу літака.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

9 березня в Нідерландах почалося судове засідання у справі авіакатастрофи літака Boeing 777, який збили над Донбасом 17 липня 2014 року.

При цьому на судовий процес не з'явився жоден підозрюваний. Йдеться про росіян Сергія Дубинського, Ігоря Гіркіна і Олега Пулатова, а також про українця Леоніда Харченка.

У Гаазі напередодні суду щодо катастрофи рейсу МН17 родичі загиблих влаштували мовчазний протест під посольством Росії, вимагаючи притягнути до відповідальності винних у трагедії.

А ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) рознервувався, коли йому зателефонував журналіст ВВС Стів Розенберг і почав ставити питання про те, хто збив Boeing.

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