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10 березня • оновлено в 13:47
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/ Розслідування

МН17 збили з російського "Бука": в Гаазі заявили про докази

8.6т
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Сторона обвинувачення у справі про катастрофу малайзійського Boeing МН 17 має докази про те, що лайнер був збитий з російської установки "Бук".

Про це в своєму виступі на судовому засіданні в Гаазі заявив нідерландський прокурор Тійс Бергер, передає УНН.

"Докази оцінювалися за різними сценаріями. Наприклад, один сценарій називався "Повітря – повітря" – можливо було збивання літака з іншого реактивного літака, за допомогою ракети. Також ще один сценарій поділявся на дві версії: атака з системи "Бук", інший сценарій – з будь-якої іншої системи", – зазначив прокурор.

Виходячи з того, що це "Бук", прокуратура розглядала різні сценарії: ракету запустили з території, яка перебувала під контролем України, а інший – що її запустили з території під контролем російських терористів.

"Тільки другий сценарій визнали таким, що відповідає дійсності. Також розслідування отримало позитивні докази того, що ракета була запущена саме з системи "Бук" – з поля біля Первомайського", – додав Бергер, зазначивши, що є свідки повернення "Бука" саме в Росію.

Катастрофа МН 17

Катастрофа МН 17

"Є докази того, що ЗРК "Бук", за свідченнями свідків, був повернутий в РФ, і також на основі цього сценарію справа була доведена до обвинувального акту", – резюмував прокурор.

Разом з тим, як пише "Гордон", свідки у справі про катастрофу малайзійського Boeing над Донбасом побоюються за свої життя і тому потребують постійного захисту, а також збереження анонімності. Це підтвердив один із суддів під час засідання у справі МH17.

Так, за його словами, один зі свідків, який раніше мешкав на тимчасово окупованій території Донбасу, розповів, що озброєні люди двічі навідувалися до нього в будинок, після чого він був змушений покинути його.

Ще один свідок, який проживає на підконтрольній українському уряду території, сказав, що боїться розголосу через страх бути затриманим російськими спецслужбами.

Також суддя зазначив, що на окупованих терористами територіях Донбасу як і раніше фіксуються випадки тортур стосовно людей, а російські спецслужби беруть участь у вбивствах по всьому світу. Він додав, що слідство переконалося в тому, що ГРУ і ФСБ беруть участь в тому числі у війні на Донбасі.

Наприклад, один зі свідків заявив, що російські військові разом з бойовиками були присутні на місці запуску "Бука", з якого був збитий літак MH17. Суддя нагадав, що росіяни робили все можливе, щоб перешкодити розслідуванню, зокрема, вони з території РФ зламували електронні системи, якими користувалися нідерландські розслідувачі справи про катастрофу літака.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
Нідерланди
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А где тот диспетчер, что вёл самолёт в нужное кому-то место? А записи переговоров с экипажем? Где данные чнреых ящиков??
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Mega Death
Mega Death
А там задали вопрос зачем xoxлы самолет с курса увели?)))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Можете фашисты сколько угодно брызгать слюной а Нидерланды это вам не с.аная роция!там нет коррупции и они хотят знать и судить за убийство их граждан и им пофиг кто их сбил Россия или нет они констатируют факты и хотят наказать виновных!и если бы они не были на сто процентов уверены что это Россия то и не говорили бы об этом и не обвиняли бы Россию!
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