"Між СБУ та контррозвідкою скандал": на кого працював "організатор" замаху на Бабченка

Підозрюваний в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка Борис Герман міг співпрацювати з Департаментом контррозвідки, а керівництво Служби безпеки України дізналося про це тільки перед прес-конференцією.

Про це OBOZREVATEL заявив адвокат Германа Валерій Поваров. За його словами, між відомствами - скандал. Детальніше - в матеріалі.

Версії

Наразі озвучують кілька версій того, що сталося. Перша - офіційна. На думку СБУ, Герман виступав організатором вбивства Бабченка, найняв кілера і передав йому гроші. Діяв за вказівкою російських спецслужб.

Борис Герман на суді Гордон

Другу несподівано для всіх на суді озвучив сам Герман. Він заявив, що працював на Департамент контррозвідки і виконував завдання. Нібито він знав, що найнятий ним кілер Олексій Цимбалюк обов'язково побіжить до СБУ.

"Цимбалюк був обраний контррозвідкою, оскільки він відомий ще з АТО. Тому ми знали про інсценування, і що Цимбалюк побіжить (до СБУ. - Ред.). Але для того, щоб отримати інформацію, ми передали росіянам список з 30 цілей. В СБУ багато людей, які спілкуються з Росією", - сказав на суді Герман.

І згідно з третьою версією, у Германа нібито хотіли відібрати його бізнес - збройовий завод "Шмайсер". Насправді в цьому бізнесі Герман володіє всього 10%.

Один з адвокатів Бориса Германа Валерій Поваров підтвердив версію про те, що його підзахисний таки працював на зовнішню розвідку. А також, що зараз між контррозвідкою і СБУ великий скандал через це.

"Так, це приблизно так. Більше скажу. Коли вони проводили цю прес-конференцію, глава СБУ Грицак вже мав інформацію про те, що Герман працював на контррозвідку. Герман їм про це сказав. І судячи з обличчя Грицака, він був дещо розгублений. Зараз вони думають, що їм робити. Звісно, контррозвідка під тиском зверху може злити Германа", - каже Поваров.

За його словами, СБУ спеціально притягнула справу до статті з тероризму, щоб не передавати матеріали іншому відомству. "Тероризм - це коли вбивають Шеремета. Вибух у людному місці. А тут постріл з пістолета з глушником, насправді це замах на вбивство, яке вони мали б були передати до МВС", - каже адвокат.

Екс-замгенпрокурора Олексій Баганець вважає, що СБУ має надати залізобетонні докази своєї версії.

"Що стосується офіційної версії, то все залежить від доказів слідства. Якщо у них дійсно є все аудіо, відео переговорів Германа із замовниками і виконавцем, передачі грошей, якщо є свідчення цього кілера, то так - це основна версія", - заявив OBOZREVATEL Баганець.

Війна відомств?

Олексій Баганець вважає версію неузгодженості дій СБУ і Департаменту контррозвідки реалістичною.

А ось наше джерело в СБУ запевняє, що ніякі служби між собою у них не конкурують.

"Можу запевнити, що ніхто у нас ні з ким не конкурує. Так що це все неправда", - каже джерело. За його словами, слідчі дії тривають, і скоро СБУ оприлюднить нові дані у цій справі.

Сім'я і друзі не вірять

Рідні та друзі Бориса Германа відмовляються вірити в те, що він збирався організувати вбивство.

"Я особисто знаю Бориса Германа, кілька разів з ним спілкувалися. Якщо відверто, то за весь цей час він не справив враження людини, здатної на такі екстремальні маневри, на співпрацю з ворогом. Людина при справі, йому є що втрачати. ​​У розмовах завжди була витримана державна позиція. Він волонтерив. Моя особиста думка - непорозуміння як мінімум", - сказав нам знайомий Германа Артем Луцак.

Також не вірить в те, що сталося з Германом, і його дружина Вікторія. "Так, Борис мій чоловік! Жодного зв'язку із замахом мій чоловік не має. Це чистої води провокація!" - розповіла OBOZREVATEL Вікторія.

Дружина Германа Вікторія Соцмережі

За її словами, Герман багато допомагав військовим.

"Це дійсно так, він допомагав армії України, був волонтером у зоні АТО. Ось вам і вдячність від країни, уряд якої не виділяє достатньо коштів на озброєння. А збирає з народу. А вищі ешелони влади не знають, яку машину придбати і яку за рахунком нерухомість купити. У чоловіка бездоганна репутація", - каже Вікторія.

Лікарі поруч

За словами адвоката Поварова, зараз Герман перебуває у камері в Аскольдовому провулку - там, де і народний депутат Надія Савченко. Йому надається медична допомога.

"Вони знають, що Герман хворий. І щоб ми не зверталися до сторонніх лікарів і не було загрози його госпіталізації, з самого початку СБУ надала своїх медиків. Там є лікар, який готовий на місці взяти аналіз і зробити кардіограму. А на суді навіть була своя реанімація", - каже Поваров.