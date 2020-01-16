Місяць тому одружився: стало відомим ім'я загиблого воїна ЗСУ

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі загинув 24-річний воїн Збройних сил України Олексій Кучкін.

На сторінці 92-ї ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка, в якій служив Герой, написали, що 15 січня його вбив ворожий снайпер.

"З глибоким сумом маємо повідомити про болісну втрату в наших лавах. 15 січня у нашій військовій родині трапилося велике горе – ми втратили побратима. У результаті обстрілу снайпера в напрямку населеного пункту Каштанове отримав кульове поранення голови старший солдат Кучкін Олексій Вікторович", – написали колеги воїна.

Кучкін був старшим стрільцем механізованого батальйону. Снайпер окупантів вистрілив у нього, коли військовий чергував на ВОПі.

Олексій Кучкін Facebook 92 ОМБр ЗСУ імені кошового отамана Івана Сірка

"Олексій чергував, чекаючи ворога. І хоча був у засобах захисту, підступний російський снайпер зробив свою підступну справу – влучив захиснику України в обличчя. Побратими намагалися швидко евакуювати Олексія, доправивши в лікарню, проте, на жаль, дива не трапилося. Захисник помер" , – написали побратими Героя.

Кучкіну було лише 24 роки. Останніх три роки життя він присвятив ЗСУ, оскільки мав яскраву патріотичну позицію. Чоловік був родом із Харківщини.

"Відповідально і чесно захищав рідну країну від окупантів. Всього місяць тому одружився. Від першого шлюбу має синочка-школяра. Ми щиро співчуваємо рідним Олексія і просимо вибачення за те, що не вберегли. Герої не вмирають", – йдеться у повідомленні бригади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також 15 січня на Донбасі загинув 24-річний боєць "Штабу національного захисту" Олексій Василевський. Він був родом із Кам'янського Дніпропетровської області.

Нагадаємо, 15 січня у зведенні штабу ООС повідомлялося про загибель одного українського захисника з лав ЗСУ внаслідок обстрілу терористів.

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