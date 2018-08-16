"Місяць ніхто не бачив": з'явилися подробиці про зниклого свідка у справі Зайцевої

Зниклого свідка у справі ДТП в Харкові, лікаря-нарколога Олену Федірко, мають оголосити в розшук і доставити в суд 11 вересня.

Про це OBOZREVATEL розповів адвокат однієї з потерпілих Дмитро Марцонь. За його словами, через деякий час після ДТП Федірко звільнилася з диспансеру. Її запрошували прийти на суд, вона двічі не з'явилася. Тоді суддя прийняв рішення здійснити її привід.

"На останньому засіданні поліція відзвітувала, що привести її не змогли, оскільки за місцем проживання її немає. Вони поговорили з сусідами, ті їм сказали, що вона вже місяць там не з'являється. Тепер суддя прийняв рішення про її допит. Тому поліція має її оголосити в розшук. Вони повинні встановити місцезнаходження свідка, наприклад, поцікавитися у міграційній службі - чи не виїхала Федірко в іншу країну?" - пояснив адвокат.

Він обурився тим, що дії Федірко пройшли крізь пальці слідчого і прокурорів.

"Ніхто не дав правову оцінку її діям. Як людина з 25-річним стажем роботи могла відправити недостатню кількість біоматріалів на аналізи? Адже саме вона запідозрила, що Зайцева була в стані наркотичного сп'яніння. І вона прийняла рішення направити матеріали обвинуваченої на дослідження. Експерт, який повинен був дослідити кров на п'ять опіатів, каже, що йому передали стільки крові, що її не вистачило б і на один аналіз. У нас це викликало здивування. А слідчий і прокурори бачили, що аналізи просто завалені, і не дали цьому у правову оцінку", - підсумував Марцонь.

Олена Зайцева РБК

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 жовтня в центрі Харкова сталася серйозна ДТП. Позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. У результаті аварії 5 людей загинули, ще один помер у лікарні і ще 6 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Суд заарештував обох учасників ДТП - Олену Зайцеву і Геннадія Дронова. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі за статтею 286 КК України ("порушення правил дорожнього руху").

19 липня стало відомо, що в справі не можуть знайти ключового свідка - лікаря-нарколога, яка проводила перше обстеження Зайцевої після аварії і виявила сліди наркотиків у її крові.

31 липня з'явився висновок МОЗ про наявність у крові підозрюваної наркотиків.