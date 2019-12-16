"Мишоловка закриється": генерал застеріг владу від Придністров'я-2

Ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко назвав умову, за якої Україна зможе на офіційному рівні обговорювати питання змін Мінських домовленостей з представниками тимчасово окупованих територій Донбасу, не ризикуючи повторити сценарій Придністров'я.

На його думку, такий офіційний діалог можливий тільки після проведення на Донбасі місцевих виборів відповідно до українського законодавства і визнання їхніх результатів міжнародними спостерігачами. Про це він сказав у коментарі OBOZREVATEL.

Як переконаний генерал, поки цього не трапилося, обговорювати пропозиції щодо зміни Мінських угод "прийнятно в Тристоронній контактній групі", але "ось так просто посадити їх (представників "ДНР" і "ЛНР", – Ред.) за стіл переговорів? Україні цього робити не можна".

Прямі переговори Києва з Донецьком і Луганськом можливі тільки після легітимних виборів, переконаний генерал

За словами Романенка, для цього є щонайменше дві причини. По-перше, ці квазіреспубліки не визнає Україна і більша частина світу. По-друге, подібні прямі переговори несуть загрозу повторення придністровського сценарію.

У цьому контексті генерал нагадав про те, що свого часу влада Молдови погодилися на прямий діалог із самопроголошеною владою Придністров'я, після чого російська сторона заявила, що не має стосунку до цього "громадянського" конфлікту і виступила в ролі миротворця. "Так мишоловка й закрилася. Наступати на ті ж граблі нам недоцільно", – зауважив Романенко.

Як писав OBOZREVATEL, спікер президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що внесення змін до Мінських угод повинно обговорюватися на зустрічі "експертів з Києва" і "експертів "ДНР" і "ЛНР". Водночас на "нормандському саміті" Путін заявив, що вважає Мінські угоди безальтернативними і такими, що не підлягають змінам.

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