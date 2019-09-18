Миша їла батон: у Харкові магазин втрапив у гучний скандал

У Харкові продуктовий магазин торгової марки "Кулиничі" звинуватили в тому, що просто на його вітрині миша їла хліб, а продавці розклали поруч із товарами мишоловки і засоби для боротьби із гризунами.
Неприємний інцидент трапився 17 вересня на вулиці Алчевських. Відповідну інформацію і відео розмістили на Youtube-каналі "Харків. Коментарі Все про Харків" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).
Автор публікації зазначив, що працівники кіоску розклали поруч із продуктами мишоловки і "отруту".
У Харкові магазин потрапив в гучний скандал
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"Харків – 17 вересня. У "Кулиничах" на Алчевських жирна миша, звісно, не соромлячись покупців, їсть батон, що лежить на вітрині. Продавців не бентежить – озброїлися мишоловками і ... Отрутою", – йдеться у повідомленні.
Інформація про інцидент
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
В одному з київських супермаркетів покупець зняв на відео, як миша неквапливо бігала по відділу кулінарії і залазила на їжу, зокрема на готові суші.
У супермаркеті популярної мережі "Фуршет" у Києві покупці побачили кішку, яка сходила в туалет просто на торговий лоток із цукром. Пізніше у магазині заявили, що шукають "хороші руки" для тварини.
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