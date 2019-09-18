Головна Новини
18 вересня • оновлено в 13:53
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Миша їла батон: у Харкові магазин втрапив у гучний скандал

1.7т Читати матеріал російською

У Харкові продуктовий магазин торгової марки "Кулиничі" звинуватили в тому, що просто на його вітрині миша їла хліб, а продавці розклали поруч із товарами мишоловки і засоби для боротьби із гризунами.

Неприємний інцидент трапився 17 вересня на вулиці Алчевських. Відповідну інформацію і відео розмістили на Youtube-каналі "Харків. Коментарі Все про Харків" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Автор публікації зазначив, що працівники кіоску розклали поруч із продуктами мишоловки і "отруту".

У Харкові магазин потрапив в гучний скандал

У Харкові магазин потрапив в гучний скандал

Скріншот

"Харків – 17 вересня. У "Кулиничах" на Алчевських жирна миша, звісно, не соромлячись покупців, їсть батон, що лежить на вітрині. Продавців не бентежить – озброїлися мишоловками і ... Отрутою", – йдеться у повідомленні.

Новини
Начинка з паперу: українська мережа супермаркетів загриміла у скандал
Інформація про інцидент

Інформація про інцидент

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Місце
Україна Харків
Тег
скандали
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel