Миша їла батон: у Харкові магазин втрапив у гучний скандал

У Харкові продуктовий магазин торгової марки "Кулиничі" звинуватили в тому, що просто на його вітрині миша їла хліб, а продавці розклали поруч із товарами мишоловки і засоби для боротьби із гризунами.

Неприємний інцидент трапився 17 вересня на вулиці Алчевських. Відповідну інформацію і відео розмістили на Youtube-каналі "Харків. Коментарі Все про Харків" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Автор публікації зазначив, що працівники кіоску розклали поруч із продуктами мишоловки і "отруту".

У Харкові магазин потрапив в гучний скандал Скріншот

"Харків – 17 вересня. У "Кулиничах" на Алчевських жирна миша, звісно, не соромлячись покупців, їсть батон, що лежить на вітрині. Продавців не бентежить – озброїлися мишоловками і ... Отрутою", – йдеться у повідомленні.

Інформація про інцидент Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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