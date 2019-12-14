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14 грудня • оновлено в 22:25
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/ Розслідування

"Краще відразу забути!" У Путіна огризнулися на план України щодо Донбасу

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Директор центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков, якого називають людиною помічника глави РФ Владислава Суркова, розкритикував ідею введення миротворців ООН в ОРДЛО.

Пост про це він опублікував на своєму Telegram-каналі, почавши його зі слів (далі мовою оригіналу): "Не нужно впихивать невпихуемое".

Чеснаков заявив, що одна з найсерйозніших помилок влади України – "підтримувати в українському суспільстві хибні уявлення і нездійсненні очікування щодо реальності тих чи інших механізмів мирного врегулювання".

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Олексій Чеснаков

Олексій Чеснаков

Lenta.ru

Він вважає, що про миротворчу місію ООН, перемовників від Донбасу серед тимчасових переселенців і про кримінальне переслідування терористів "краще відразу забути".

"Щоб потім не мучитися поясненням, чому це не виходить", – підсумував росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно міністр закордонних справ Вадим Пристайко пояснив, що Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це стане можливим, якщо всі можливості Мінських домовленостей будуть вичерпані.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Владислав Сурков
Місце
Україна
Теги
ООН переговори щодо Донбасу
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Как всегда, Киев послали лесом на три буквы, а для низ - огрызнулись. Надо бы посылать более доходчиво и феерично и мощнее.
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Александров Сергей
Александров Сергей
Хох-ляцкие свиньи! 6 лет вы с пеной у рта доказывали, что "весьмирсвами", в том числе и миротворцы ООН. Ну и где? Будет так, как скажут в России. Никакой границы и никакого мира вы не увидите, пока не выполните ВСЕ условия РФ!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Александров Сергей, если не будет по нашему то пусть сепары дальше дохнут)))))нам вообще пох)))))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Не хотят как хотят нам пох это же не у нас над головой пули и мины свистят пусть их хрюзкие дальше дохнут))))
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