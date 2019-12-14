"Краще відразу забути!" У Путіна огризнулися на план України щодо Донбасу

Директор центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков, якого називають людиною помічника глави РФ Владислава Суркова, розкритикував ідею введення миротворців ООН в ОРДЛО.

Пост про це він опублікував на своєму Telegram-каналі, почавши його зі слів (далі мовою оригіналу): "Не нужно впихивать невпихуемое".

Чеснаков заявив, що одна з найсерйозніших помилок влади України – "підтримувати в українському суспільстві хибні уявлення і нездійсненні очікування щодо реальності тих чи інших механізмів мирного врегулювання".

Олексій Чеснаков Lenta.ru

Він вважає, що про миротворчу місію ООН, перемовників від Донбасу серед тимчасових переселенців і про кримінальне переслідування терористів "краще відразу забути".

"Щоб потім не мучитися поясненням, чому це не виходить", – підсумував росіянин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно міністр закордонних справ Вадим Пристайко пояснив, що Україна може повернутися до ідеї миротворців ООН на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Це стане можливим, якщо всі можливості Мінських домовленостей будуть вичерпані.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся