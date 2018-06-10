"Мирний план для України" скандального екс-нардепа Артеменка міг спонсорувати олігарх Путіна

Російський олігарх Віктор Вексельберг міг фінансувати "мирний план для України" скандального екс-нардепа Андрія Артеменка, який він передав колишньому раднику президента США Дональда Трампа Майклу Флінну.

Як передає "Голос Америки", про це журналісту The Atlantic Наташі Бертранд зізнався колишній конгресмен Курт Уелдон.

"Сказав, (він і Артеменко) що вже забезпечили фінансування просування плану від фонду Вексельберга в Нью-Йорку", - заявила Бертранд.

Джерело повідомило журналісту, що Уелдон говорив про фонд Columbus Nova - американський фонд Renova Group Вексельберга, який недавно, як повідомляли ЗМІ, перерахував 500 тисяч доларів в компанію адвоката Трампа Майкла Коена Essential Consultants, створеної за кілька місяців до президентських виборів 2016 року.

Віктор Вексельберг

Нагадаємо, скандал навколо нардепа від РПЛ Андрія Артеменка спалахнув 19 лютого, коли видання "The New York Times" опублікувало статтю про те, що Артеменко передав раднику президента США Майклу Флінну так званий "план нормалізації відносин між Україною і Росією".

Пізніше з'ясувалося, що Андрій Артеменко є громадянином Канади. В результаті нардепа позбавили громадянства в рамках справи про державну зраду, а також депутатського мандата.

Як повідомлявOBOZREVATEL, в середині травня колишній депутат Верховної Ради Андрій Артеменко був викликаний для надання свідчень перед великим журі присяжних в рамках розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії у вибори в США.