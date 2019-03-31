Мінус вісім: терористи "Л/ДНР" вгамувалися після відповідей ЗСУ

Протягом доби, 30 березня, російські окупаційні війська шість разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі, при цьому тричі застосували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82 мм.

У результаті обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали поранення. За даними розвідки, у відповідь вогнем двох окупантів знищили, шість – поранили, повідомляє прес-центр ООС.

Зокрема, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог відкривав вогонь три рази, обстрілюючи позиції Об'єднаних сил виключно з важкого озброєння: двічі – з мінометів калібру 82 мм – у районі населеного пункту Новотошківське; з мінометів калібру 120 мм поблизу селища Новолуганське.

Жоден обстріл противника не залишився без адекватної відповіді Об'єднаних сил.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі 29 березня обстановка у районі проведення операції Об'єднаних сил значно загострилася. Загинув український боєць, ще чотирьох поранили.

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