Мінус вісім: потужний розгром позицій "Л/ДНР" потрапив на відео

Підрозділи об'єднаних сил завдали потужного удару по позиціях російсько-окупаційних військ на Донбасі. В результаті втрати терористів склали вісім осіб, троє з них — безповоротно.

Розгромити ВОП окупантів українські захисники вирішили у відповідь на систематичні провокаційні обстріли по підрозділах ОС і мирних жителях, написав на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ Анатолій (Штріліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Розгром терористів Скріншот відео

"В результаті завчасно підготовленої операції, завдяки скупченню противника в одному місці, воїнами бойової групи К-2 54 ОМБр були здійснені точні удари по позиціях окупантів з коригуванням вогнем безпілотним літальним апаратом. За даними розвідки, результатом адекватної відповіді стало знищення ВОП російських окупантів, безповоротні і санітарні втрати склали вісім осіб, з них троє окупантів — у 200 бригаді", — написав він.

Штефан уточнив, що під час атаки терористів цивільне населення не постраждало. Адже в районі розгромлених позицій перебували лише представники російсько-окупаційних військ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Штефан показав кадри знищення терористів на Донбасі окремим штурмовим батальйоном "Донбас-Україна".

Окремий загін спеціального призначення Національної гвардії "Азов" також показав знищення техніки терористів "ДНР" на Донбасі.

Нагадаємо, на Донбасу двоє терористів "Л/ДНР" підірвалися на власній міні, не помітивши її. Момент потрапив на відео.

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