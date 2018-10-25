Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі

У середу, 24 жовтня, на Донбасі були ліквідовані три терористи "Донецької народної республіки".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він також показав фотографії проросійських бойовиків.

Перший - Вакумава Михайло з позивним "Вомер" із Новошахтинська (Росія). "Попередньо підписав контракт із бригадою в районі Оленівки Волноваського району", - розповів український офіцер.

facebook.com/ukrop.bc

Другий ліквідований також із Росії - Данило Турбін (позивний "Вест") родом з Уралу. "Обставини вимагають уточнення, але головне, що вже в бригаді", - написав Штефан.

facebook.com/ukrop.bc

Третій - Шатилов Олександр - народився в Україні, в місті Краснодон Луганської області.

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео трьох нищівних ударів по ''ДНР''.