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Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі

35.6тЧитати матеріал російською

У середу, 24 жовтня, на Донбасі були ліквідовані три терористи "Донецької народної республіки".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). Він також показав фотографії проросійських бойовиків.

Перший - Вакумава Михайло з позивним "Вомер" із Новошахтинська (Росія). "Попередньо підписав контракт із бригадою в районі Оленівки Волноваського району", - розповів український офіцер.

Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі

facebook.com/ukrop.bc

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Другий ліквідований також із Росії - Данило Турбін (позивний "Вест") родом з Уралу. "Обставини вимагають уточнення, але головне, що вже в бригаді", - написав Штефан.

Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі

facebook.com/ukrop.bc

Третій - Шатилов Олександр - народився в Україні, в місті Краснодон Луганської області.

Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі
Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі
Мінус три: офіцер ЗСУ показав убитих терористів на Донбасі

facebook.com/ukrop.bc

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали відео трьох нищівних ударів по ''ДНР''.

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Об'єкти
РосіяНовини ДонбасуНовини ДНРтерористи "ДНР"ДНРЗбройні сили Українисмерть
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коршун федот
коршун федот
"...это не значит, что мы вообще не любим русскомирцев. Любим, но не всех, только каждого двухсотого..." (С).
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коршун федот
коршун федот
Перші два- мокшва - в пекло , третій - колаборант, кричав путінввєді- тоже в пекло.А хто ж в РАЙ? Рай після пуків пукіна -вступив в НАТО.
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5
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Тебя, бурята-ихтамнета из Читы Что влез в святой наш дом, Чтоб красть и убивать «за ипотеку», Утилизируем, как бешеного пса, А труп зловонный скинем рыбам в реку, Чтоб рУзким мОром, падаль, не смердел нам ты!
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5
2

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