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Мінус сім: ЗСУ потужно вдарили по терористах на Донбасі

14.9тЧитати новину російською

На Донбасі під час боїв були ліквідовані двоє терористів, ще п'ятеро отримали поранення.

Противник 41 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ, зокрема 11 разів із важкого озброєння, повідомляє прес-центр ООС. Двоє українських захисників отримали поранення.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП і протитанкових ракетних комплексів. Зазначено також застосування артилерії калібром 122 мм і мінометів.

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Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв зі ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм - наші позиції біля Залізного, Північного і Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм - позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки і Водяного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовий танк Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктНовини Донецька і Донецької областіНовини Луганська і Луганської областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Короче ничего нового, фронт стоит, "перемирие продолжается", наших сколько?
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Tinin Alex
Tinin Alex
ДАЁШЬ ПЕТЮ НА ВТОРОЙ СРОК! - ВОЙНА ДО ПОСЛЕДНЕГО ХОХЛА!!
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ДЯЧОК СТЬОПА
ДЯЧОК СТЬОПА
Tinin Alex, до последнего йухла .
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Следующая часть сего действа обязательно будет включать мощный привоз тюнингованных изъятием лишних частей тела недобитых пидоргоф,мощные похоронные обряды со стояниями на мослах и не менее мощными истерическими призывами тащить в госпиталя всё,что только можно,ибо окраина может обеспечить лишь пластиковым чёрным саваном.СУХЕС с притом,свиноёбы!
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2 из 4 ответов | показать все
sokolov ruslan
sokolov ruslan
Иппу Лох Лов, свиноебы типа тебя регулярно "случайно" забредают в Украину и закономерно становятся безымянным удобрением
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Лисовская Варвара
Лисовская Варвара
Иппу Лох Лов, И самое прикольное - никто из ольгинского стада даже не задумывается - а вдруг среди очередных погибших ихтамнет-соотечественник. Да пох...Зкопают с табличкой, если родня не будет выеживаться - через пару лет на памятник подкинут, может быть...Короче - сам дурак! Шел бы в Ольгино, или на "Россия-1" - тут тебе и патриотизм, и бабки, и живой будешь.РФ страна унылого быдла,в которой рулят победившие циники.
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