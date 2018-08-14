Мінус сім: ЗСУ потужно вдарили по терористах на Донбасі

На Донбасі під час боїв були ліквідовані двоє терористів, ще п'ятеро отримали поранення.

Противник 41 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ, зокрема 11 разів із важкого озброєння, повідомляє прес-центр ООС. Двоє українських захисників отримали поранення.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП і протитанкових ракетних комплексів. Зазначено також застосування артилерії калібром 122 мм і мінометів.

Обстріли здійснювалися по захисниках Кримського, Новотошківського, Троїцького, Новозванівки, Новолуганського, Південного, Майорська, Залізного, Північного, Опитного, Авдіївки, Новотроїцького, Богданівки, Гнутового, Лебединського, Павлополя, Водяного і Широкиного. Поряд із цим, противник обстріляв зі ствольної артилерії калібром 122 мм захисників Новотошківського, із мінометів калібром 120 мм - наші позиції біля Залізного, Північного і Богданівки, а із мінометів калібром 82 мм - позиції біля Новозванівки, Троїцького, Авдіївки і Водяного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бойовий танк Т-72АМТ від "Київського бронетанкового заводу" проходить вогневі випробування на військових полігонах.