Мінус 7 окупантів: українські воїни потужно відбили провокації на Донбасі

У неділю, 13 січня, російські окупаційні війська 14 раз порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об'єднаних сил у відповідь на провокації супротивника застосовували чергові вогневі засоби. Внаслідок злочинних і підступних обстрілів агресора один український військовослужбовець отримав поранення.

За даними розвідки, чотири окупанти загинули і троє отримали поранення, повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" двічі вівся обстріл з великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї по позиціях наших військ в районі населеного пункту Красногорівка, двічі з гранатометів і стрілецької зброї - поблизу міста Авдіївка, тричі з гранатометів і великокаліберних кулеметів - в районі селища Піски, з великокаліберних кулеметів - в районі селища Опитне, з гранатометів і стрілецької зброї - поблизу селища Лебединський, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу селища Гнутове, з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу селища Березово.

Війна на Донбасі ТСН

У смузі дії оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти вчинили обстріл позицій наших військових з гранатометів в районі населеного пункту Новгородське, з БМП-2, великокаліберних кулеметів - в районі селища Новотошківське, зі стрілецької зброї - на ділянці розведення сил і засобів сторін неподалік Станиці Луганській.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи змінили тактику на Донбасі.

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