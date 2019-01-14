Мінус 25! У мережі повідомили про потужну відповідь ЗСУ терористам

Кількість ліквідованих терористів "Л/ДНР" на Донбасі за грудень 2018 року становить більше двох десятків людей.

Як сказано на сторінці MIL.IN.UA у Facebook, таке число підраховано згідно з даними моніторингу соцмереж блогером із ніком Necro Mancer.

Відзначається, що бойові втрати сепаратистів склали 19 осіб, проте це тільки ті бойовики, особи яких вдалося ідентифікувати за інформацією в соціальних мережах.

Ймовірно, ще двоє неідентифікованих членів НВФ загинули 21 грудня в районі села Жолобок, про що повідомляли самі терористи.

Небойові втрати сепаратистів склали шість осіб.

П'ятеро загиблих були громадянами Росії (троє — бойові втрати).

Також на території РФ помер один колишній бойовик, громадянин Росії.

Ілюстрація. Війна на Донбасі Радіо Свобода

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв назвав число військових РФ, ліквідованих на Донбасі від початку ООС.

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