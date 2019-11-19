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19 листопада • оновлено в 23:35
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"Мінські? Ні, не чули!" До "ЛНР" стягнули артилерію: фотофакт

2.1т
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У вівторок, 19 листопада, у місті Хрустальний, що на тимчасово окупованій території Луганщини, відзначали День артилериста разом із Росією.

У місті відбулася виставка військової техніки, йдеться у повідомленні користувача Хрустальний Луч у Twitter.

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Судячи зі знімків, окупанти стягнули важку артилерію в межі проживання мирного населення.

"Мінські угоди? Ні, не чули", – зіронізував автор поста.

Зазначимо, що в Україні щорічно ракетні війська та артилерія відзначають професійне свято 3 листопада.

На Луганщині відзначали День артилериста

На Луганщині відзначали День артилериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста

На Луганщині відзначали День артилериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста

На Луганщині відзначали День артилериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста

На Луганщині відзначали День артилериста

Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста

На Луганщині відзначали День артилериста

Twitter Хрустальный Луч

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російські війська підло атакували українські позиції біля села Сизе, яке розташоване недалеко від Луганська. У цьому селі раніше бої не велися.

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Тема
мінські домовленості
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Тим часом, ситуація в Новому Роздолі (Львівська область) – критична. Люди досі без опалення, через надмірне навантаження на мережі електрики позбавлені цілі райони. Під загрозою постачання води в один із районів міста. Працівники ТЕЦ не отримували зарплати від минулого управителя "Гарант Енерго М" упродовж 5-ти місяців. Аналогічна ситуація склалася з теплопостачанням і в Новояворівську.
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