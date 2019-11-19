"Мінські? Ні, не чули!" До "ЛНР" стягнули артилерію: фотофакт

У вівторок, 19 листопада, у місті Хрустальний, що на тимчасово окупованій території Луганщини, відзначали День артилериста разом із Росією.

У місті відбулася виставка військової техніки, йдеться у повідомленні користувача Хрустальний Луч у Twitter.

Судячи зі знімків, окупанти стягнули важку артилерію в межі проживання мирного населення.

"Мінські угоди? Ні, не чули", – зіронізував автор поста.

Зазначимо, що в Україні щорічно ракетні війська та артилерія відзначають професійне свято 3 листопада.

На Луганщині відзначали День артилериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста Twitter Хрустальный Луч

На Луганщині відзначали День артилериста Twitter Хрустальный Луч

День артиллерии в Красном Луче. Минские соглашения? Не , не слышали #Хрустальний pic.twitter.com/CdWXMcvFi3 — Хрустальний Луч (@Hrustalny_Luch) 19 ноября 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно російські війська підло атакували українські позиції біля села Сизе, яке розташоване недалеко від Луганська. У цьому селі раніше бої не велися.

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