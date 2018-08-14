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"Мінськ" не помічник: генерал підказав, як вийти з глухого кута на Донбасі

2.9тЧитати новину російською

З наявним інструментарієм у вигляді мінських угод і "нормандського формату" врегулювання ситуації на Донбасі наразі неможливе.

Цю думку в інтерв'ю "Апострофу" озвучив експерт із питань безпеки, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан.

За його словами, в нинішніх умовах Кремль може піти на вирішення конфлікту тільки на своїх умовах і з використанням "формули Штайнмайера" - реалізацію спочатку політичних домовленостей, а потім, можливо, і якихось зі сфери безпеки.

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"Вона фактично законсервує ситуацію на тимчасово окупованих територіях - вони залишаться під протекторатом Росії, ні про яку реінтеграцію в Україну мови йти не буде. Це буде постійна турбота, або, скажімо так, ніж у спину, який постійно крутять з боку в бік", - пояснив генерал.

Богдан наголосив, що для реалізації мінських угод треба інтенсивніше підключати США і Великобританію як гарантів, які свого часу підписували Будапештський меморандум.

"Якщо в повній мірі задіяти Лондон і Вашингтон у врегулюванні російської агресії проти України, то, на мій погляд, є оптимістичні очікування щодо поступок путінському режиму", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Богдан розповів, як Росія буде "кошмарити" Україну напередодні Дня незалежності.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктОперація Об'єднаних сил на Донбасімінські домовленості
Особа
Василь Богдан
Місце
Україна
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Исаев Максим
Исаев Максим
Шо ни день, то перемога! Ещё один спаситель Отечества выискался. Со своим рецептом. А рецепт для вас на самом деле один - вешайтесь, бандеровцы!
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