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25 листопада • оновлено в 16:23
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/ Розслідування

Міноборони зробило першу заяву про українського "Штірліца" на Донбасі

7.3т
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Колишній "народний мер" Горлівки Донецької області Едуард Матюха справді виявився українським розвідником і шпигував у "ДНР".

Зокрема, він працював на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Інформацію підтвердили у пресслужбі відомства, передає "УНН".

Там заявили, що український "Штірліц" на Донбасі виконував окремі завдання ГУР.

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Едуард Матюха, "ДНР"

Едуард Матюха, "ДНР"

"Зокрема, збір доказів причетності Російської Федерації до війни на Донбасі, на сході України. Це було ще в 2014 році, а до якого часу, я вам не можу сказати", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше сам Матюха в інтерв'ю одному з телеканалів запевняв, що є розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едуард Матюха, який шпигував у "ДНР" п'ять років, був "народним мером" нібито всього три дні. Про це заявив так званий депутат "народної ради "ДНР" Владислав Бердичівський.

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Автор
Діна Баронова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Горлівка
Теги
Новини ДНР ДНР Головне управління розвідки Міністерство оборони України
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иловайский юрий
иловайский юрий
какло опять выдумывают себе хероев
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сейчас свинорусы начнут визжать что вы фсе врети
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Алоизович Петр, оооо первый свинорус похоюкивать начал. Пхаххахаха
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Алоизович Петр
Алоизович Петр
Себостьян Прейро, не визжи вислоухий, все давно уже отсмеялись над вашим "штирлицем" с мешком ворованной муки)
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4
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Ещё до 2014 знал, что Россия вот-вот нападёт на Украину и теперь обязательно расскажет об этом в Гааге, читая по бумажке.
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6
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