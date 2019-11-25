Міноборони зробило першу заяву про українського "Штірліца" на Донбасі

Колишній "народний мер" Горлівки Донецької області Едуард Матюха справді виявився українським розвідником і шпигував у "ДНР".

Зокрема, він працював на Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Інформацію підтвердили у пресслужбі відомства, передає "УНН".

Там заявили, що український "Штірліц" на Донбасі виконував окремі завдання ГУР.

Едуард Матюха, "ДНР"

"Зокрема, збір доказів причетності Російської Федерації до війни на Донбасі, на сході України. Це було ще в 2014 році, а до якого часу, я вам не можу сказати", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що раніше сам Матюха в інтерв'ю одному з телеканалів запевняв, що є розвідником Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Едуард Матюха, який шпигував у "ДНР" п'ять років, був "народним мером" нібито всього три дні. Про це заявив так званий депутат "народної ради "ДНР" Владислав Бердичівський.

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