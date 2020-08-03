Міноборони – про погрози Росії постачати зброю на Донбас: це пряма агресія

Міністерство оборони України відповіло на зухвалі погрози Росії про можливість постачання зброї на Донбас. Так країна-агресорка відреагувала на отримання нашою державою військової допомоги від США.

Зокрема на сайті оборонного відомства нагадали, що такі дії Російської Федерації лише вкотре підтвердять її пряму збройну агресію проти нашої держави. Крім того, захисники України нагадали, що за шість років російські окупанти перекинули на тимчасово окуповані території Донбасу величезну кількість зброї та військової техніки.

"В Росії лунають політичні заяви стосовно постачання зброї на Донбас у разі отримання Україною військової допомоги від США. Однак РФ вже сьомий рік поспіль веде війну проти України. Кількість озброєння і військової техніки на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей відома: танків – 480 одиниць; бойових броньованих машин – більше 900 одиниць; гармат і гаубиць – близько 450 одиниць; мінометів – близько 300 одиниць; реактивних систем залпового вогню – близько 210; засобів протиповітряної оборони – близько 700; протитанкових засобів – близько 450", – наголосило Міноборони.

Українські воїни додали, що усю цю зброю Росія застосовує у воєнних діях проти України, завізши її на наші території через непідконтрольну ділянку кордону.

"З початку агресії зазначене озброєння та бойова техніка використовуються не лише проти військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, а й проти мирного населення Донбасу. Відтак, якщо Росія хоче збільшити постачання зброї, то це свідчить про пряму збройну агресію та підтримку терористичної діяльності на рівні держави", – підкреслили в офіційній заяві.

Також Міноборони акцентувало увагу на тому, що Україна, відповідно до міжнародних договорів, отримує технічну допомогу від держав-партнерів, за що дякує їм.

Як повідомляв OBOZREVATEL: