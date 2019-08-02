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Міністра МВС часів Януковича викликали на допит в ГБР: в чому справа

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Державне бюро розслідувань викликало на допит екс-міністра внутрішніх справ часів президентства Віктора Януковича Анатолія Могильова.

Як сам Могильов повідомив в Facebook, в понеділок, 5 серпня його чекають в ГБР для дачі показань за його заявою про анексію Криму.

"Відкрито кримінальне провадження. Багато разів повторював, що злочин - це не тільки дії, а й бездіяльність. І в даному випадку мова йде про бездіяльність перших осіб держави в період анексії території України", - прокоментував екс-глава МВС.

Анатолій Могильов

Анатолій Могильов

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Як повідомляв OBOZREVATEL, соратник екс-президента Віктора Януковича, колишній віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов восени може зробити спробу повернутися в Україну. Про це заявив в ефірі ObozTV народний депутат України 8-го скликання від ВО "Батьківщина" Ігор Луценко.

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Особи
Анатолій Могильов Віктор Янукович
Місце
Україна Київ
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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