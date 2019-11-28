Зрадив Україну: на Донеччині винесли суворий вирок "міністру ДНР"

"Міністра надзвичайних ситуацій ДНР" Олексія Кострубіцького заочно засудили до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Рішення ухвалив Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, повідомила пресслужба Генпрокуратури України у четвер, 28 листопада.

Пособник окупантів визнаний винним за статтею 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу.

За матеріалами слідства, засуджений – колишній працівник органів МНС України, який, зрадивши присязі, в 2014 році перейшов на бік терористів і був призначений на посаду так званого міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих "ДНР".

Відзначається, що весь цей час він співпрацював із бойовиками, видаючи накази про діяльність установ і організацій, що перебувають у нього в підпорядкуванні.

Олексій Кострубіцький УП

Як писав OBOZREVATEL, недавно:

Стало відомо про те, що "народний мер" Горлівки Едуард Матюха насправді п'ять років працював у лігві терористів, будучи агентом ГУР Міноборони.

У "ДНР" бурхливо відреагували на цю новину й почали виправдовуватися, заявляючи, що Матюха нібито був "народним мером" тільки три дні.

Сам Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". Водночас Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

Розвідник повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їхні схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

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