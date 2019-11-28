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29 листопада • оновлено в 10:59
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Зрадив Україну: на Донеччині винесли суворий вирок "міністру ДНР"

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"Міністра надзвичайних ситуацій ДНР" Олексія Кострубіцького заочно засудили до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Рішення ухвалив Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області, повідомила пресслужба Генпрокуратури України у четвер, 28 листопада.

Пособник окупантів визнаний винним за статтею 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу.

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За матеріалами слідства, засуджений – колишній працівник органів МНС України, який, зрадивши присязі, в 2014 році перейшов на бік терористів і був призначений на посаду так званого міністра у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих "ДНР".

Відзначається, що весь цей час він співпрацював із бойовиками, видаючи накази про діяльність установ і організацій, що перебувають у нього в підпорядкуванні.

Олексій Кострубіцький

Олексій Кострубіцький

УП

Як писав OBOZREVATEL, недавно:

  • Стало відомо про те, що "народний мер" Горлівки Едуард Матюха насправді п'ять років працював у лігві терористів, будучи агентом ГУР Міноборони.

  • У "ДНР" бурхливо відреагували на цю новину й почали виправдовуватися, заявляючи, що Матюха нібито був "народним мером" тільки три дні.

  • Сам Матюха розповів, що РФ розглядала можливість відродження проєкту "Новоросія". Водночас Кремль планував захопити Одеську і Харківську області України.

  • Розвідник повернувся на територію, підконтрольну Києву. У нього є інформація і докази про злочини Кремля на Донбасі, їхні схеми, фінансові канали, кадрові пасьянси, які важливі для протистояння ворогу.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Новини Донецька і Донецької області Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна Донецьк
Теги
терористи "ДНР" Новини ДНР Новини Донбасу Офіс генерального прокурора України
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Да знаю его, в Донецке, в МЧС занимал в управе нормальную должность, но всё же не министр МЧС, а тут такой взлет по карьерной лестнице
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Сафиуллин Дамир
Сафиуллин Дамир
Ещё один заложник киевского режима.
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
он не Украину предал,а не принял майдан,который есть преступной акцией.
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