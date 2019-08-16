"Міг взяти, скільки захочу": Гримчак вперше прокоментував звинувачення

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак, якого взяли під варту на 2 місяці, заявив, що дані, зазначені в підозрі, не відповідають дійсності.

Зокрема, таку реакцію Гримчака в суді викликали суми хабарів, які йому приписують, передає "Українська правда".

"Я можу повірити в доброчесність або недоброчесність судів. Але скажіть мені, будь ласка. Ви дійсно можете повірити, що за 50 тисяч доларів можна змінити рішення конституційної інстанції Верховного суду України? Навіть якби там сиділи хабарники – ну вони ж не зовсім ідіоти", – висловився Гримчак.

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Юрій Гримчак Українська правда

"Коли тут люди вважають, що 500 тисяч – це великі кошти, то я вам скажу: найбільший хабар, яку мені пропонували – ми зупинилися на 6 млн доларів, я сказав, що мені це не цікаво. Якби я сказав – 10, мені б дали 10, тому що ці гроші лежали на дивані, поруч, величезна сума. І я міг взяти, скільки я хочу, і піти з ними. І між іншим, без всякого кримінального порушення, для цього просто треба було віддати картку для голосування", – додав він.

Гримчак також запевнив, що готовий співпрацювати зі слідством, але буде захищатися.

"Я готовий захищати себе всіма законними засобами. Я буду збирати докази, я буду пояснювати що те, що прокурори інтерпретують як незаконну діяльність, – це політична позиція. Я готовий гарантувати, що я не буду зустрічатися з людьми, які є в цьому кримінальному провадженні: для того, щоб забезпечити свою невинуватість, мені це не потрібно. Я готовий і далі ходити на роботу. Я все-таки хотів би дійти до кінця роботи, тому що тут залишилося трохи більше місяця, і в будь-якому випадку її втрачу, бо просто закінчиться термін", – зазначив підозрюваний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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