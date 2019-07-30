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/ Розслідування

"Ми це зробили!" Україна арештувала затримане судно Росії

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Суд визнав правомірність накладення арешту на російський танкер NEYMA, який був затриманий СБУ за блокування проходу уркаїнським кораблям у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook. Він зазнчив, що українським судом було перевірено правомірність дій військових прокурорів та слідчих СБУ, а також дотримання ними вимог закону під час проведення 25 липня обшуку вищезгаданого судна.

"За результатами розгляду відповідного клопотання судом накладено арешт на вказане судно разом з вилученими під час обшуку документами. Ми це зробили. Крапка!" – написав Матіос.

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Тема
Затримання СБУ російського танкера
Особа
Анатолій Матіос
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Пи3да вам...
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