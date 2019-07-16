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"Ми приїхали за хлібом!" У Польщі намагалися спалити українців

5.8т Читати матеріал російською

У Варшаві (Польща) невідомі кинули пляшку з бензином в квартиру, в якій проживають українці, які приїхали на заробітки.

Як повідомляє польський Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії в Facebook, нападники залишили на стінах образливі написи.

За словами правозахисників, українці, що працюють на будівництві в метро, відреагували на інцидент листом. Вони попередили, що відчувають загрозу.

"Поляки будують за кордоном, а ми разом з турками будуємо для вас станцію метро. Ми приїхали за хлібом і не хочемо отримати його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, щоб заробити гроші. Ми робимо Польщу багатшою не тільки своєю працею, але і сплачуючи податки, з яких польська держава зокрема фінансує лікарні, школи і виплачує пенсії", - йдеться у зверненні постраждалих.

"Ми приїхали за хлібом!" У Польщі намагалися спалити українців
"Ми приїхали за хлібом!" У Польщі намагалися спалити українців

Польський Центр моніторингу проявів расизму, Facebook

Новини
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"Ми приїхали за хлібом!" У Польщі намагалися спалити українців

Польський Центр моніторингу проявів расизму, Facebook

"Ми приїхали за хлібом!" У Польщі намагалися спалити українців

Польський Центр моніторингу проявів расизму, Facebook

У посольстві України вже заявили, що це був небезпечний і ганебний вчинок. Відомство закликало правоохоронців знайти винних і притягнути їх до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі знайшли мертвим росіянина, його 5-річний син пропав.

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Місце
Польща Варшава
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Махно Володимир
Махно Володимир
сто пудов это сделали пару недоносков пророссийских или даже русских. этим тварям все неймется. потому что сами живут в говне и других пытаются топить! захлебнитесь вы уже наконец т в своем говне, твари русские!
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
Махно Володимир, ну конечно же! вот причина того что поляки жгут украинцев! и как раньше никто не догадался?
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Махно Володимир
Махно Володимир
Викентий Зееленфройндт, то были далекие 40-е года. и то не факт. а вот вы, русские как изверги..в 21 веке цинично убили президента Польши. чтобы правду скрыть о ваших деяниях во второй мировой!
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CARGO 100
CARGO 100
"... мы вместе с турками строим для вас станцию метро." Турок не жгут ...
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Почему молчит Ярош? Нужно сжечь несколько поляков на Украине, как УПА делала. В Европе оценят.
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Махно Володимир
Махно Володимир
Горелов Сергей, я бы тебя сжег. 2 мая Одессу помнишь? :) приезжай мразь в гости в Одессу.
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