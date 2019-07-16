"Ми приїхали за хлібом!" У Польщі намагалися спалити українців

У Варшаві (Польща) невідомі кинули пляшку з бензином в квартиру, в якій проживають українці, які приїхали на заробітки.

Як повідомляє польський Центр моніторингу проявів расизму і ксенофобії в Facebook, нападники залишили на стінах образливі написи.

За словами правозахисників, українці, що працюють на будівництві в метро, відреагували на інцидент листом. Вони попередили, що відчувають загрозу.

"Поляки будують за кордоном, а ми разом з турками будуємо для вас станцію метро. Ми приїхали за хлібом і не хочемо отримати його безкоштовно. Ми важко працюємо на глибині 25 метрів під землею, щоб заробити гроші. Ми робимо Польщу багатшою не тільки своєю працею, але і сплачуючи податки, з яких польська держава зокрема фінансує лікарні, школи і виплачує пенсії", - йдеться у зверненні постраждалих.

Польський Центр моніторингу проявів расизму, Facebook

Польський Центр моніторингу проявів расизму, Facebook

Польський Центр моніторингу проявів расизму, Facebook

У посольстві України вже заявили, що це був небезпечний і ганебний вчинок. Відомство закликало правоохоронців знайти винних і притягнути їх до відповідальності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Польщі знайшли мертвим росіянина, його 5-річний син пропав.

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