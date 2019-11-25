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25 листопада • оновлено в 14:51
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"Ми не повинні були вижити": легендарний "Сумрак" вразив історією про Іловайський котел

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Герой України, генерал-майор ЗСУ, директор Київського військового ліцею імені Івана Богуна Ігор Гордійчук ("Сумрак") розповів про те, як дивом вижив під час боїв за Савур-могилу у 2014 році.

У інтерв'ю для програми "Я – Воїн" він зазначив, що в страшні дні Іловайського котла у нього та його бійців був тільки один вибір – здаватися або прориватися. Однак захисники одразу вирішили, що будуть протистояти агресору до кінця (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

В підсумку воїни ЗСУ опинилися в оточенні, багато хто з них загинув у боротьбі з ворогом, котрий переважав за кількістю, а багато, серед яких був і Ігор Гордійчук, зазнали важких поранень.

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Ігор Гордійчук

Ігор Гордійчук

Скриншот відео

"Я більш нід дві з половиною доби (лежав. – Ред.) під палючим сонцем, це було 29 (серпня. – Ред). Нас не могли евакуювати. Без свідомості, втрата крові. Я отримав зараження. Я потрапив "200" у машину, де були "200" ("вантаж 200", маються на увазі загиблі. – Ред.). І я був "200". У лікарню Мечникова нас привезли і там почали перевіряти. І десь у мене пробився пульс. І мене перевели у "300" (поранений. – Ред.), невідкладні. Коли ми приїхали в США з документами (історією хвороби. – Ред.), нам сказали, що за ними ми не повинні були вижити", – згадує про найважчий період свого життя Герой України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гордійчук розповів, як під час оборони Савур-могили ЗСУ на кілька днів залишилися без їжі і води. Крім того, під час спроби прориву до своїх угруповань вони буквально мали йти крізь суцільний вогонь – адже росіяни влаштували Іловайський котел.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Війна на Донбасі Бої за Іловайськ
Особа
Ігор Гордійчук (Сутінок)
Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Сам в переплет попал и солдат сгубил, за это и героя получил.
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
А "героя" за что дали? За 200 или 300?
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Ще не вмерла, За точ то вовремя сбежал
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Вы потеряли во всех котлах тех месяцеы НЕ МЕНЕЕ 13 тыс. убитых. У нас Великороссов есть такая поговорка - после драки кулаками не машут. Но вы же чу.рки чубатые потгмки хазар
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