"Ми на висоті!" Бійці ЗСУ показали відвойовану зону під Донецьком

Бійці ООС отримали перевагу перед супротивником в околицях окупованого Донецька у зв'язку з тим, що зайняли більшу частину сірої зони.

"Ми на висоті, у нас висота перевищує противника", — розповів у сюжеті ТСН військовослужбовець (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

У приміщеннях, які зайняли наші захисники, облаштовані бункери, там військові зробили собі місця для відпочинку. Командири кажуть, що стіни й стелі витримають навіть 120-й калібр.

Боєць ЗСУ розповів, що часто помічають безпілотні літальні апарати терористів, намагаються виявити позиції.

Військові знайшли докази того, що з початку бойових дій там були російські найманці: в занедбаних приміщеннях валяються сухпайки, виготовлені в Московській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

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