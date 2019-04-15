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"Ми на висоті!" Бійці ЗСУ показали відвойовану зону під Донецьком

4.6тЧитати матеріал російською

Бійці ООС отримали перевагу перед супротивником в околицях окупованого Донецька у зв'язку з тим, що зайняли більшу частину сірої зони.

"Ми на висоті, у нас висота перевищує противника", — розповів у сюжеті ТСН військовослужбовець (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

У приміщеннях, які зайняли наші захисники, облаштовані бункери, там військові зробили собі місця для відпочинку. Командири кажуть, що стіни й стелі витримають навіть 120-й калібр.

Боєць ЗСУ розповів, що часто помічають безпілотні літальні апарати терористів, намагаються виявити позиції.

"Ми на висоті!" Бійці ЗСУ показали відвойовану зону під Донецьком
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"Ми на висоті!" Бійці ЗСУ показали відвойовану зону під Донецьком

Військові знайшли докази того, що з початку бойових дій там були російські найманці: в занедбаних приміщеннях валяються сухпайки, виготовлені в Московській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України отримали 120 нових зразків техніки, які раніше не були на озброєнні.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандеры явно колят наркотики такое фантазировать)))
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CARGO 100
CARGO 100
"В помещениях, которые недавно заняли наши защитники, обустроены бункеры, там военные сделали себе места для отдыха." Отдыхайте пока и форточку (фото 1/2) не закрывайте, а то опять в котёл ...
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М Олег
М Олег
Если сухпайки из РФ считаются доказательством присутствия российской армии, то ополченцы могут обоснованно заявить, что воюют с войсками НАТО))) Может уже хватит всему миру шоу уустраивать? Уже никто это всерьез не воспринимает, или думаете, что на западе дураки? ОБСЕ опровергает присутствие армии РФ в донбасе!!! А если хотите доказать, что с войсками второй армии мира можете воевать, то заберите Крым, или вы признаете его российским?)))
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