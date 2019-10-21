Слід Кремля: Тука пояснив мету акції "Ми хочемо в Росію" у Луганську

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що акція в окупованому Луганську інспірована Кремлем.

"У мене немає жодних сумнівів, що все це робиться під керівництвом і контролем з боку Кремля", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи акцію за приєднання до Росії, що пройшла в місті.

На його думку, "мета дуже проста – підняти ставки напередодні можливих нормандських переговорів, щоб продемонструвати Києву, що "не все так просто у вас, хлопці".

Володимир Путін

Відповідаючи на запитання, чи може подібна акція дійсно підняти ставки на майбутніх переговорах, Тука зауважив: "Сподіваюся, що ні".

Як писав OBOZREVATEL, 20 жовтня на центральній площі окупованого Луганська пройшла акція за приєднання до Росії. Близько 2 тисяч людей вишикувалися в фразу: "Ми хочемо в Росію".

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