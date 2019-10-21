Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 11:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Слід Кремля: Тука пояснив мету акції "Ми хочемо в Росію" у Луганську

499 Читати матеріал російською

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука заявив, що акція в окупованому Луганську інспірована Кремлем.

"У мене немає жодних сумнівів, що все це робиться під керівництвом і контролем з боку Кремля", – сказав він OBOZREVATEL, коментуючи акцію за приєднання до Росії, що пройшла в місті.

На його думку, "мета дуже проста – підняти ставки напередодні можливих нормандських переговорів, щоб продемонструвати Києву, що "не все так просто у вас, хлопці".

Володимир Путін

Володимир Путін

Відповідаючи на запитання, чи може подібна акція дійсно підняти ставки на майбутніх переговорах, Тука зауважив: "Сподіваюся, що ні".

Новини
Розведення військ і "нормандська" зустріч: Богдан провів переговори з послами G7

Як писав OBOZREVATEL, 20 жовтня на центральній площі окупованого Луганська пройшла акція за приєднання до Росії. Близько 2 тисяч людей вишикувалися в фразу: "Ми хочемо в Росію".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Теги
Новини Росії нормандський формат
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel