Трагедія з MH17 на Донбасі: Єнін розкрив підлий прийом Росії з "наїздом" на Україну

Нове розслідування Нідерландів у справі про катастрофу Boeing 777 рейсу MH17 у липні 2014 року над Донбасом Росія спробувала використати для пропаганди проти України.

Про це в коментарі "РБК-Україна" заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін. Так, російські медіа раніше заявили, що розслідування стосується питання, чому Київ не закрив повітряний простір над Донбасом після початку бойових дій.

У матеріалах росЗМІ заявлялося, що розслідування почалося "проти України".

Єнін назвав цю інформацію російською пропагандою і зазначив, що розслідування стосується саме дій РФ напередодні катастрофи.

"Росія як тоді, так і зараз не може пояснити, чому вона закрила свій повітряний простір поблизу українсько-російського кордону в районі Донбасу саме з 00:00 17 липня 2014 року. Саме після того, як російський "Бук" перетнув кордон і за кілька годин до збиття цим "Буком" малайзійського Боїнга", – пояснив Єнін.

Євген Єнін. РБК-Україна

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