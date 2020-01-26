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26 січня • оновлено в 14:51
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Мер Чернівців відсудив 264 тис. компенсації за незаконну відставку

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Міський голова Чернівців Олексій Каспрук отримав грошову компенсацію середнього заробітку за період своєї відставки із 26 липня 2018-го по 23 квітня 2019 року, яку суд раніше визнав незаконною.

Виплата становила 264 839 гривень. Про відповідні зміни в майновому стані чиновника пише "Молодий буковинець", посилаючись на його електронну декларацію, опубліковану на сайті НАЗК.

Так, у ній мер також вказав зарплату, отриману від виконавчого комітету Чернівецької міськради в розмірі 39 500 гривень.

Олексій Каспрук отримав грошову компенсацію за період своєї відставки

Олексій Каспрук отримав грошову компенсацію за період своєї відставки

Водночас відомо, що про отримання компенсації Каспрук хвалився ще під час своєї прес-конференції 22 січня.

"До речі, отримав компенсацію за рішенням суду за дев’ять місяців вимушеного прогулу. Сума значна", – сказав він.

А також додав, що більша частина цих коштів пішла на всі судові витрати.

"Тепер будуть ще – тому що треба буде їхати в Київ на засідання Касаційного суду", – зізнався міський голова Чернівців.

Каспруку виплатили 264 839 гривень компенсації

Каспруку виплатили 264 839 гривень компенсації

public.nazk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Каспрук перший раз був обраний мером у 2014 році. У листопаді 2015 року – переобраний на другий термін.

  • У липні 2018-го Чернівецька міська рада на сесії проголосувала за дострокову відставку Каспрука.

  • У 2017-му НАЗК просило суд оштрафувати мера Чернівців за призначення премій самому собі. Він виписав собі $1000 матеріальної допомоги.

  • Його звільнення під час таємного голосування підтримали 29 із 29 необхідних депутатів, усього на сесії був присутній 41 обранець.

  • У квітні 2019-го Чернівецький окружний адміністративний суд поновив на посаді мера міста Олексія Каспрука.

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Автор
Марта Рок
Тема
сул
Місце
Україна Чернівці
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