Мер Чернівців відсудив 264 тис. компенсації за незаконну відставку

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук отримав грошову компенсацію середнього заробітку за період своєї відставки із 26 липня 2018-го по 23 квітня 2019 року, яку суд раніше визнав незаконною.

Виплата становила 264 839 гривень. Про відповідні зміни в майновому стані чиновника пише "Молодий буковинець", посилаючись на його електронну декларацію, опубліковану на сайті НАЗК.

Так, у ній мер також вказав зарплату, отриману від виконавчого комітету Чернівецької міськради в розмірі 39 500 гривень.

Олексій Каспрук отримав грошову компенсацію за період своєї відставки

Водночас відомо, що про отримання компенсації Каспрук хвалився ще під час своєї прес-конференції 22 січня.

"До речі, отримав компенсацію за рішенням суду за дев’ять місяців вимушеного прогулу. Сума значна", – сказав він.

А також додав, що більша частина цих коштів пішла на всі судові витрати.

"Тепер будуть ще – тому що треба буде їхати в Київ на засідання Касаційного суду", – зізнався міський голова Чернівців.

Каспруку виплатили 264 839 гривень компенсації public.nazk.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Каспрук перший раз був обраний мером у 2014 році. У листопаді 2015 року – переобраний на другий термін.

У липні 2018-го Чернівецька міська рада на сесії проголосувала за дострокову відставку Каспрука.

У 2017-му НАЗК просило суд оштрафувати мера Чернівців за призначення премій самому собі. Він виписав собі $1000 матеріальної допомоги.

Його звільнення під час таємного голосування підтримали 29 із 29 необхідних депутатів, усього на сесії був присутній 41 обранець.

У квітні 2019-го Чернівецький окружний адміністративний суд поновив на посаді мера міста Олексія Каспрука.

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