Касир комусь зателефонувала: архієпископ Климент вказав на дивні речі в його затриманні

Затримання у Криму архієпископа ПЦУ Климента відбулося з метою дискредитації його як правозахисника та єпископа. Те, що висунули росіяни, загрожує йому судимістю.

Про це в ефірі ObozTV розповів сам архієпископ Сімферопольський та Кримський Климент. Зараз він чекає відповіді місцевої "прокуратури" стосовно свого затримання.

"Адвокат Микола Полозов зробив запит, щоб пояснили, на якій підставі більше трьох годин тривало незаконне затримання. Думаю, мене замовили. Основна мета цього затримання — зірвати мою роботу, дискредитувати мене. Заява, що я нецензурно висловлювався на ринку, — це адміністративна відповідальність, штраф — до 1500 рублів і 15 діб. А це вже судимість", — пояснив він.

За словами Климента, в той день, коли відбулося затримання, він помітив деякі підозрілі дії у поведінці касира на автовокзалі у Сімферополі. Як пояснив архієпископ, жінка комусь зателефонувала, після того як він звернувся з проханням здати квиток на нічний рейс.

Архієпископ Климент Крим. Реалії

"Я мав їхати до Ростова. В останню мить вирішив змінити маршрут і пішов, аби здати квиток і взяти новий на денний рейс. Касир взяла мої документи, подзвонила комусь і дуже довго говорила по телефону. Тоді прийняла мій квиток. Потім, коли я сідав у машину, водій кудись вийшов. У той час підійшли російські поліцейські і відбулося затримання", — розповів він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, архієпископа Климента затримали 3 березня на Центральному автовокзалі у Сімферополі, коли він збирався їхати у російський Ростов. Там він мав відвідати українського політв'язня Павла Гриба. Пізніше адвокат Микола Полозов написав на своїй сторінці у Facebook, що силовики окупаційної влади Криму повезли Климента до Київського райвідділу поліції Сімферополя. Коли сам архієпископ зміг зв'язатися із журналістами, він пояснив, що його хочуть звинуватити у "пограбуванні" церкви і "хуліганстві" з нібито нецензурною лайкою.

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