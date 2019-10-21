"Мене примусили!" Український генерал розповів, хто "поховав" Мінськ-1

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Юрій Думанський розповів, чому були переписані Мінські угоди про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

В інтерв'ю "Апостроф" він нагадав про початок переговорного процесу, який відбувався у 2014 році.

"У Мінську-1 всі пункти були сформовані правильно. Там не було жодних політичних питань, а тільки практичні: зупинитися, створити буферну 30-кілометрову зону (ми мали відійти на 15 км й інша сторона також на 15 км). Опісля припиняються активні бойові дії та здійснюється роззброєння незаконних збройних формувань. Планувалося, що ми їх роззброюємо й передаємо під контроль ОБСЄ. Після цих заходів – беремо під контроль державний кордон, здійснюємо демілітаризацію району проведення бойових дій", – зазначив генерал.

За його словами, не виконавши умов Мінська-1, Україна не зобов'язана була підписувати інші домовленості.

Юрій Думанський Апостроф

"А чому виник Мінськ-2? Старий склад ВР голосує за особливий статус Донбасу в першому читанні, потім формується новий склад парламенту, який стверджує, що нам не потрібен цей статус. Опісля розривається переговорний процес стосовно першого Мінська. До нового року ми мали взяти під контроль державний кордон, здійснити демілітаризацію району, роззброїти незаконні збройні формування і створити відповідні умови для подальших вже політичних дій", – пояснив Думанський.

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Він уточнив, що з вересня по грудень 2014 Україна виведила техніку й озброєння відповідно до графіку та передавала їх під контроль ОБСЄ.

"Тривав процес згідно з підписаним документом про лінії зіткнення. Від України його підписував я. Від Росії – генерал-полковник Олександр Ленцов, від "ДНР" – Захарченко, від "ЛНР" – Плотницький, а також від ОБСЄ. Але потім, у листопаді, мене змусили відкликати свій підпис. Після цього ми отримали оточення в Дебальцевому. Це налякало ВР, і в другому читанні вона затвердила особливий статус Донбасу. Ви розумієте, за допомогою яких дій змушували тоді ухвалити цей закон", – пояснив генерал.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава парламентського Комітету у закордонних справах Богдан Яременко раніше заявив, що угоди про мирне врегулювання конфлікту на Донбасі, підписані в Мінську, виконати неможливо.

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