"Мене хотіли вбити!" Гордон зробив шокуюче зізнання в прямому ефірі

Відомий український журналіст Дмитро Гордон зізнався, що його хотіли вбити перед виборами президента України в 2019 році.
Таку резонансну заяву він зробив в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).
"Я скажу зараз речі, про які ніхто не знає. Напередодні президентських виборів в Україні, крайніх, були отримані сигнали про те, що мене збираються вбити. І голова СБУ генерал Грицак особисто відкрив справу про тероризм. Кілька місяців мене охороняла група "Альфа" , близько 20 осіб, із собаками, снайперами, броньованими машинами, з машинами супроводу, з усіма необхідними атрибутами. Але це не життя було..." – розповів він.
Дмитро Гордон
За словами Гордона, справа не закрита досі. Загрози йшли з Російської Федерації для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів, вважає журналіст.
Як писав OBOZREVATEL:
12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, заввідділенням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.
Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.
Крім того, слідство вказує, що група хотіла вчинити теракти в Києві. Медичка Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.
Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!
Читайте всі новини по темі "Вбивство Павла Шеремета" на сайті "OBOZREVATEL".