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13 грудня • оновлено в 23:41
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"Мене хотіли вбити!" Гордон зробив шокуюче зізнання в прямому ефірі

2.7т
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Відомий український журналіст Дмитро Гордон зізнався, що його хотіли вбити перед виборами президента України в 2019 році.

Таку резонансну заяву він зробив в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я скажу зараз речі, про які ніхто не знає. Напередодні президентських виборів в Україні, крайніх, були отримані сигнали про те, що мене збираються вбити. І голова СБУ генерал Грицак особисто відкрив справу про тероризм. Кілька місяців мене охороняла група "Альфа" , близько 20 осіб, із собаками, снайперами, броньованими машинами, з машинами супроводу, з усіма необхідними атрибутами. Але це не життя було..." розповів він.

Дмитро Гордон

Дмитро Гордон

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За словами Гордона, справа не закрита досі. Загрози йшли з Російської Федерації для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів, вважає журналіст.

Як писав OBOZREVATEL:

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Теми
Вбивство Павла Шеремета Свобода слова Савіка Шустера
Особи
Дмитро Гордон Павло Шеремет Арсен Аваков Савік Шустер
Місце
Україна Київ
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не дождетесь
не дождетесь
Битва агентов Кремля с агентами Кремля продолжается в голове у Дмитрия Гордона.
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Tomas larisa
Tomas larisa
Да кто бы об это чмо руки пачкал,го*дон, он и есть го*дон
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семенов Александр
семенов Александр
мания величия
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