"Мене хотіли вбити!" Гордон зробив шокуюче зізнання в прямому ефірі

Відомий український журналіст Дмитро Гордон зізнався, що його хотіли вбити перед виборами президента України в 2019 році.

Таку резонансну заяву він зробив в ефірі шоу "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я скажу зараз речі, про які ніхто не знає. Напередодні президентських виборів в Україні, крайніх, були отримані сигнали про те, що мене збираються вбити. І голова СБУ генерал Грицак особисто відкрив справу про тероризм. Кілька місяців мене охороняла група "Альфа" , близько 20 осіб, із собаками, снайперами, броньованими машинами, з машинами супроводу, з усіма необхідними атрибутами. Але це не життя було..." – розповів він.

Дмитро Гордон

За словами Гордона, справа не закрита досі. Загрози йшли з Російської Федерації для дестабілізації ситуації в країні напередодні виборів, вважає журналіст.

Як писав OBOZREVATEL:

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