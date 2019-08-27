Меморіал в кафе "Сепар": Прилєпін похвалився "креативом" на честь Захарченка

На кафе "Сепар" в окупованому Донецьку з'явився безглуздий банер з підірваним там ватажком "ДНР" Олександром Захарченком.

На своїй сторінці у Facebook російський письменник, який воював у лавах терористів "ДНР", Захар Прилєпін назвав "інсталяцію" без смаку меморіалом на честь вбитого бойовика. На банері зображено колаж з фото Захарченка та свічки і нібито його цитата: "Живи вільним, чини по совісті, стався до всього справедливо".

"Меморіал в Донецьку на місці загибелі. Слова Захарченка, які винесені в цитату, він виголосив у розмові-інтерв'ю зі мною", – написав Прилєпін.

У коментарях його підколов українець, запитавши, чи проводять зараз в "Сепарі" поминальні обіди та панахиди? Терорист в свою чергу їдко відповів йому пафосними погрозами.

"У донецькому аеропорту, під Іловайськом, в Ізваринському котлі ми часто проводимо поминальні обіди. А потім і музей зробимо. Приїжджайте", – огризнувся Прилєпін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Прилєпін похвалився великим числом убитих українців. Він заявив, що не шкодує про те, що брав участь у війні проти України, висловивши впевненість, що залишиться безкарним за допомогу окупантам.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!