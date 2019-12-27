Медведчука можуть позбавити почесного звання: невідомі подробиці справи Стуса

Народного депутата України від ОПЗЖ Віктора Медведчука, який свого часу був "захисником" письменника Василя Стуса, хочуть позбавити звання заслуженого юриста.

Понад 30 тисяч громадян висловилися за цю ідею, підписавши відповідну петицію на сайті офіційного представництва президента України. Тепер її має розглянути та ухвалити рішення глава держави.

"Президент Зеленський змушений дати вичерпну відповідь на неї: або позбавити Медведчука звання, або пояснити, чому він цього не зробив", – зауважив автор цієї ініціативи Владислав Грезєв у коментарі "Експресу".

Віктор Медведчук і Василь Стус

Як написав він у петиції, ще у 2016 році адвокати Роман Титикало та Ілля Костін з'ясували, що Медведчук, захищаючи на суді Стуса, порушив свій професійний обов'язок. Так само він вчинив і будучи адвокатом політв'язня Миколи Кунцевича, який тричі був засуджений радянською владою.

"Проти Медведчука мала б бути порушена кримінальна справа за бездіяльність у моєму захисті та захисті Василя Стуса. Маю надію, що Зеленський позбавить його звання", – висловився він.

За його словами, коли під час судового засідання у його справі викликали свідків, то до жодного з них у Медведчука не було запитань.

"Я тричі заявляв відвід захисника, але суд його не задовольнив. Прокурор під час дебатів просив призначити мені як покарання три роки позбавлення волі. Це був максимальний термін за статтею щодо розповсюдження антирадянських матеріалів. А Медведчук заявив, що вважає мене винним, погоджується з проханням прокурора про позбавлення волі. І попросив до трьох років додати мені ще не відбутий термін за попередню справу", – розповів Кунцевич.

Окрім цього, Медведчук не з’явився навіть на оголошення рішення суду. Водночас після нього відмовився подавати касацію, а згодом ще й вимагав від матері підзахисного 300 карбованців за свої послуги. Хоча на той час він був державним адвокатом.

Зі свого боку Грезєв додав, що в Україні вже є практика позбавлення звань певних осіб. Тож нічого не має завадити Зеленському скасувати Указ президента України No422/92 від 18 серпня 1992 року в частині присвоєння Медведчуку звання "Заслужений юрист України".

Зауважимо, що петиція була опублікована 25 вересня цього року й за цей час зібрала 30 507 голосів із 25 тис. необхідних.

Як повідомляв OBOZREVATEL, демонстративні зустрічі президента Росії Володимира Путіна зі своїм кумом, народним депутатом України Віктором Медведчуком свідчать про те, що лідер країни-агресора хоче зробити його наступним главою української держави.

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