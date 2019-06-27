Медведчук "випросив" у "Л/ДНР" полонених українців: з'явилася реакція СБУ

Служба безпеки України не володіє офіційною інформацією щодо осіб, яких представники "Л/ДНР" збираються повернути на підконтрольну Україні територію.

Про це йдеться в повідомленні відомства в Facebook. "Разом із тим ми готові до зустрічі на рідній землі всіх українців, які перебували в полоні бойовиків, і вважаємо це позитивом", – ідеться в повідомленні.

В СБУ нагадали, що одностороння передача Україні п'ятнадцяти осіб була здійснена ще 26 грудня 2016 року.

Медведчук та Баканов Оbozrevatel

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Вадим Рабінович повідомив, що Віктор Медведчук провів у Мінську переговори з ватажками "Л/ДНР", де обговорювалося звільнення полонених українців.

Як з'ясувалося, мова йшла про трьох військових ЗСУ, а також людину, яка значилася як "зрадник ЛНР".

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