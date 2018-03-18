Медалі "за вибори" в Криму застрягли на Керченській переправі

У окупований Севастополь не можуть доставити партію пам'ятних медалей "З Росією назавжди" , які передбачалося роздавати всім, хто проголосував 18 березня на виборах президента Росії.

"Змушений повідомити, що машина, яка доставляє в Севастополь пам'ятні знаки, нині затримується на Керченській переправі. Через шторм вона працює за фактичною погодою, і зараз в першу чергу пропускають автобуси і легковий транспорт. За прогнозами, вантажівка прибуде в Севастополь ближче до ночі ", - розповів екс-голова "міського виборчкому" Валерій Медведєв, пише "Новая газета".

Він закликав жителів міста не засмучуватися через відсутність медалей, пообіцявши, що комісії продовжать видавати прив'язані до них посвідчення. Самі медалі за пред'явленням посвідчень будуть видаватися у всіх "ТВК" міста з 20 березня, запевняє Медведєв.

За даними ЗМІ, деякі люди відмовляються голосувати через брак медалей.

На вкладиші написано, що це медаль в пам'ять про "референдум", який пройшов в Севастополі 16 березня 2014.

Як повідомляв "Обозреватель", щоб забезпечити високу явку виборців на так званих виборах президента РФ в анексірованном Криму "влади" загрожують людям звільненням з роботи.