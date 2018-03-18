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Медалі "за вибори" в Криму застрягли на Керченській переправі

7.2тЧитати новину російською

У окупований Севастополь не можуть доставити партію пам'ятних медалей "З Росією назавжди" , які передбачалося роздавати всім, хто проголосував 18 березня на виборах президента Росії.

"Змушений повідомити, що машина, яка доставляє в Севастополь пам'ятні знаки, нині затримується на Керченській переправі. Через шторм вона працює за фактичною погодою, і зараз в першу чергу пропускають автобуси і легковий транспорт. За прогнозами, вантажівка прибуде в Севастополь ближче до ночі ", - розповів екс-голова "міського виборчкому" Валерій Медведєв, пише "Новая газета".

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Він закликав жителів міста не засмучуватися через відсутність медалей, пообіцявши, що комісії продовжать видавати прив'язані до них посвідчення. Самі медалі за пред'явленням посвідчень будуть видаватися у всіх "ТВК" міста з 20 березня, запевняє Медведєв.

За даними ЗМІ, деякі люди відмовляються голосувати через брак медалей.

На вкладиші написано, що це медаль в пам'ять про "референдум", який пройшов в Севастополі 16 березня 2014.

Як повідомляв "Обозреватель", щоб забезпечити високу явку виборців на так званих виборах президента РФ в анексірованном Криму "влади" загрожують людям звільненням з роботи.

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