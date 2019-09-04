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4 вересня • оновлено в 15:06
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"Мажорна тв*рюка!" Мережу підірвали VIP-умови в колонії Зайцевої

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Шикарні умови в Покровському виправному центрі №79 (Дніпропетровська область), куди перевели винуватицю моторошної ДТП в Харкові на вул. Сумській Олену Зайцеву, підірвали мережу.

Коментарі під відповідними публікаціями у Facebook досить категоричні. Багато хто вважають проявом несправедливості такі умови для людини, з вини якої загинули шестеро осіб.

Олена Зайцева

Олена Зайцева

"Бабло вирішує все", "Мажорна тв*рюка!", "Згідно з купленими квитками!", "Знищити!" – пишуть вони.

Але є й ті, хто став на сторону Зайцевої. "А ви що хотіли, щоб вона в кайданах у темному підземеллі сиділа?" – запитує один із користувачів.

"Мажорна тв*рюка!" Мережу підірвали VIP-умови в колонії Зайцевої
"Мажорна тв*рюка!" Мережу підірвали VIP-умови в колонії Зайцевої
"Мажорна тв*рюка!" Мережу підірвали VIP-умови в колонії Зайцевої
"Мажорна тв*рюка!" Мережу підірвали VIP-умови в колонії Зайцевої
"Мажорна тв*рюка!" Мережу підірвали VIP-умови в колонії Зайцевої
"Мажорна тв*рюка!" Мережу підірвали VIP-умови в колонії Зайцевої

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зайцеву етапували в Покровський виправний центр №79 у понеділок, 2 вересня.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна Дніпро
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филипп филипыч
филипп филипыч
цель любой тюрьмы это ограничить свободу передвижения. унижать и угнетать - аморально. так недалеко и до пыток.
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