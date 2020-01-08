МАУ опублікувала список загиблих в Ірані пасажирів Boeing

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала список загиблих пасажирів та членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737.
Серед них були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.
Раніше було названо імена померлих членів екіпажу:
Сергій Хоменко
Катерина Стадник
Марина Микитюк
Валерія Овчарук
Володимир Гапоненко
Юлія Сологуб
Олексій Наумкін
Ігор Матков
Денис Лихно
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
Попередньо встановлено, що тіла загиблих у катастрофі українського лайнера Boeing 737, який впав біля аеропорту Тегерана, буде складно впізнати через високий ступінь пошкоджень.
Рятувальники виявили "чорний ящик" українського літака Boeing 737, який розбився відразу після вильоту.
Президент України Володимир Зеленський прокоментував катастрофу українського літака МАУ в Ірані.
В Ірані назвали "офіційну" причину аварії літака МАУ.
Також у МАУ розповіли про іноземців на борту літака, що впав.
Незалежний російський авіаційний експерт Вадим Лукашевич заявив, що катастрофа українського літака Boeing-737 в аеропорту Тегерана (Іран) відбулася "в найгарячішій точці планети".
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