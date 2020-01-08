МАУ опублікувала список загиблих в Ірані пасажирів Boeing

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала список загиблих пасажирів та членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737.

Серед них були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.

Раніше було названо імена померлих членів екіпажу:

Сергій Хоменко Катерина Стадник Марина Микитюк Валерія Овчарук Володимир Гапоненко Юлія Сологуб Олексій Наумкін Ігор Матков Денис Лихно

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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