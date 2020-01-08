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8 січня • оновлено в 13:00
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МАУ опублікувала список загиблих в Ірані пасажирів Boeing

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Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" опублікувала список загиблих пасажирів та членів екіпажу під час аварії в Ірані літака Boeing 737.

Серед них були дві українки – Олена Малахова й Ольга Кобюк.

Раніше було названо імена померлих членів екіпажу:

  1. Сергій Хоменко

  2. Катерина Стадник

  3. Марина Микитюк

  4. Валерія Овчарук

  5. Володимир Гапоненко

  6. Юлія Сологуб

  7. Олексій Наумкін

  8. Ігор Матков

  9. Денис Лихно

МАУ опублікувала список загиблих в Ірані пасажирів Boeing
МАУ опублікувала список загиблих в Ірані пасажирів Boeing
МАУ опублікувала список загиблих в Ірані пасажирів Boeing
МАУ опублікувала список загиблих в Ірані пасажирів Boeing

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Україна
Теги
МАУ розбився літак Авіакатастрофа
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