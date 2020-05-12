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12 травня • оновлено в 20:13
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Масштабний витік даних українців: поліція почала розслідування

2.3т
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Національна поліція України 12 травня почала розслідування масштабного витоку даних громадян, які пропонував продати анонімний Telegram-канал.

Слідчі провели попередній аналіз і заявили, що витік не має відношення до початку роботи державного мобільного додатку "Дія", повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Масштабний витік даних українців: поліція почала розслідування

"Попереднім аналізом встановлено, що обсяг протиправно оприлюднених персональних даних є компіляцією з інформаційних баз різних державних відомств і неурядових організацій за різні періоди попередніх років і не має відношення до початку роботи державного мобільного додатку "Дія", – сказано в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, що призвело до витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації або до порушення встановленого порядку її маршрутизації) КК.

У поліції уточнили, що робота ресурсу, який поширював персональні дані, зупинена.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці в соцмережах повідомили про нібито зламаний додаток "Дія" та витоку їхніх персональних даних. Виявилося, що в Telegram працював бот, який пропонував продати дані – паспорти і водійські права з фото. У Міністерстві цифровий трансформації інформацію про причетність "Дії" назвали фейком, проте фахівці з кібербезпеки дотримуються іншої думки.

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Автор
Юрій Сергієнко
Місце
Україна
Теги
Міністерство внутрішніх справ України Національна поліція України кіберполіція
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