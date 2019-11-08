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8 листопада • оновлено в 12:37
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Зіткнулися автобус і 5 авто: під Одесою трапилася масштабна ДТП. Фото

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В Одеській області неподалік від міста Южне у п'ятницю, 8 листопада, відбулася масштабна ДТП за участю п'яти автомобілів й автобуса.

Жертв немає. Незначні травми отримав водій червоного автомобіля. Про це повідомляє видання yuzhny.info, яке опублікувало фото наслідків аварії (щоб їх подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

На місце прибули швидка і поліція. Причини і винуватець аварії будуть встановлені в ході слідства.

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

yuzhny.info

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

yuzhny.info

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

yuzhny.info

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

yuzhny.info

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

Під Одесою трапилася масштабна ДТП

yuzhny.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Полтаві біля школи відбулася ДТП за участю легковика та вантажівки, в результаті якої загинули дві особи.

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Україна Одеса
Теги
новини Одеси ДТП
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