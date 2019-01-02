Масове вбивство у Вінниці: з'ясувався несподіваний факт про підозрюваного

Підозрюваний у масовому вбивстві у Вінниці, яке відбулося напередодні Нового 2019 року, мав іншу сім'ю на стороні.

Слідчі припускають, що саме це могло стати мотивом для 30-річного чоловіка забити молотком свою матір, дружину і двох дітей — 8-річного сина і 3-річну дочку, йдеться в сюжеті ТСН.

Сусіди розповіли, що родина нічим особливо не відрізнялася. Підозрюваний працював програмістом. Його дружина була домогосподаркою. У їх чотирикімнатній двоповерховій квартирі скандали не траплялися — сім'я жила спокійно і не бідувала.

Голова ОСББ Валентина Клецко розповіла, що чоловік був активним і ніколи не відмовляв у допомозі по дому. "Хороша сім'я, молода сім'я, для нас це горе", — додала вона.

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше родичу жорстоко вбитої родини у Вінниці, який і викликав швидку на місце інциденту, оголосили про підозру у вчиненні злочину.