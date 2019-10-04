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6 жовтня • оновлено в 18:13
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/ Розслідування

Масова ДТП поблизу Львова: одна людина загинула, 9 - постраждали

4.5т Читати матеріал російською

У Львівській області 4 жовтня зіткнулися вантажівка МАЗ і маршрутний автобус "Еталон".

ДТП трапилася о 16:30 на автодорозі біля села Конопниця Пустомитівського району Львівської області.

Конопниця

Конопниця

Як стало відомо OBOZREVATEL, за попередньою інформацією поліції в результаті зіткнення одна людина загинула, а дев'ять постраждали.

Зараз їм надається медична допомога.

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ДТП під Львовом

ДТП під Львовом

Ігор Зінкевич

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 жовтня "лоб у лоб" зіткнулися маршрутне таксі й автомобіль Daewoo Lanos – постраждало восьмеро людей.

А 28 вересня в Умані на автодорозі Київ-Одеса трапилася масштабна ДТП, в результаті якої було травмовано 11 осіб. Один iз пасажирів помер у лікарні.

ДТП в Умані

ДТП в Умані

ДСНС

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Теми
Війна на дорогах Дороги в Україні
Місце
Україна Львів
Теги
ДТП ДТП Львівщина аварія
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
То літак, то ДТП, що ж сьогодні так не щастить Львівщині?
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