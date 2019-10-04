Масова ДТП поблизу Львова: одна людина загинула, 9 - постраждали

У Львівській області 4 жовтня зіткнулися вантажівка МАЗ і маршрутний автобус "Еталон".
ДТП трапилася о 16:30 на автодорозі біля села Конопниця Пустомитівського району Львівської області.
Конопниця
Як стало відомо OBOZREVATEL, за попередньою інформацією поліції в результаті зіткнення одна людина загинула, а дев'ять – постраждали.
Зараз їм надається медична допомога.
ДТП під Львовом
Ігор Зінкевич
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кривому Розі Дніпропетровської області 3 жовтня "лоб у лоб" зіткнулися маршрутне таксі й автомобіль Daewoo Lanos – постраждало восьмеро людей.
А 28 вересня в Умані на автодорозі Київ-Одеса трапилася масштабна ДТП, в результаті якої було травмовано 11 осіб. Один iз пасажирів помер у лікарні.
ДТП в Умані
ДСНС
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