"Мамині панчохи не одягав?" У Запоріжжі затримали педофіла. Опубліковане листування

У Запоріжжі активісти затримали ймовірного педофіла, який намагався спокусити 14-річного підлітка.
Як передають "Запорізькі вісті", місцевий житель Олег Костюченко листувався з хлопцем із метою сексуальних розваг. Збоченця викрила запорізька організація "Спадщина. Полювання на педофілів".
Повідомляється, що літній чоловік працює на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті слюсарем. Проживає він зі співмешканкою у місцевому селищі ДД.
Також було опубліковано листування чоловіка з підлітком, де він зізнається йому в коханні та запрошує на побачення. Зокрема звучали такі фрази: "Я буду тільки твоїм!", "Ти гарний!", "Мамині панчохи або нижню білизну не одягав?".
Активісти додали: затриманий Костюченко розповів, що раніше мав гомосексуальний досвід.
Олег Костюченко
zv.zp.ua
Скріншот листування
zv.zp.ua
Скріншот листування
zv.zp.ua
Скріншот листування
zv.zp.ua
Скріншот листування
zv.zp.ua
Скріншот листування
zv.zp.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Маріуполі чоловік намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку, яка йшла на заняття комп'ютерних курсів.
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