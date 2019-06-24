"Мамині панчохи не одягав?" У Запоріжжі затримали педофіла. Опубліковане листування

У Запоріжжі активісти затримали ймовірного педофіла, який намагався спокусити 14-річного підлітка.

Як передають "Запорізькі вісті", місцевий житель Олег Костюченко листувався з хлопцем із метою сексуальних розваг. Збоченця викрила запорізька організація "Спадщина. Полювання на педофілів".

Повідомляється, що літній чоловік працює на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті слюсарем. Проживає він зі співмешканкою у місцевому селищі ДД.

Також було опубліковано листування чоловіка з підлітком, де він зізнається йому в коханні та запрошує на побачення. Зокрема звучали такі фрази: "Я буду тільки твоїм!", "Ти гарний!", "Мамині панчохи або нижню білизну не одягав?".

Активісти додали: затриманий Костюченко розповів, що раніше мав гомосексуальний досвід.

Олег Костюченко zv.zp.ua

Скріншот листування zv.zp.ua

Скріншот листування zv.zp.ua

Скріншот листування zv.zp.ua

Скріншот листування zv.zp.ua

Скріншот листування zv.zp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Маріуполі чоловік намагався зґвалтувати 11-річну дівчинку, яка йшла на заняття комп'ютерних курсів.

Також у Волинській області 41-річний педофіл розбестив 5-річну дівчинку.

У Запоріжжі поліція затримала ґвалтівника дворічної дівчинки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram