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"Мамині панчохи не одягав?" У Запоріжжі затримали педофіла. Опубліковане листування

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У Запоріжжі активісти затримали ймовірного педофіла, який намагався спокусити 14-річного підлітка.

Як передають "Запорізькі вісті", місцевий житель Олег Костюченко листувався з хлопцем із метою сексуальних розваг. Збоченця викрила запорізька організація "Спадщина. Полювання на педофілів".

Повідомляється, що літній чоловік працює на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті слюсарем. Проживає він зі співмешканкою у місцевому селищі ДД.

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Також було опубліковано листування чоловіка з підлітком, де він зізнається йому в коханні та запрошує на побачення. Зокрема звучали такі фрази: "Я буду тільки твоїм!", "Ти гарний!", "Мамині панчохи або нижню білизну не одягав?".

Активісти додали: затриманий Костюченко розповів, що раніше мав гомосексуальний досвід.

Олег Костюченко

Олег Костюченко

zv.zp.ua

Скріншот листування

Скріншот листування

zv.zp.ua

Скріншот листування

Скріншот листування

zv.zp.ua

Скріншот листування

Скріншот листування

zv.zp.ua

Скріншот листування

Скріншот листування

zv.zp.ua

Скріншот листування

Скріншот листування

zv.zp.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
УкраїнаЗапоріжжя
Теги
педофiлидіти
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АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
АлИБАБАЕВИЧ АБДУРАХМАН
Это педофилье давно пора закатывать в бочки и в океан.
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