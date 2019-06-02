Максакова назвала ім'я замовника вбивства Вороненкова

Вдова екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, співачка Марія Максакова заявила, що до смерті її чоловіка причетний колишній співробітник Слідкому РФ Денис Панаітов.

Артистка звернулася до голови Слідчого комітету Олександра Бистрикіна з проханням розслідувати можливу причетність Панаітова до смерті її чоловіка, повідомляє НТВ.

"Я прошу ознайомитися з матеріалами, які потрапили в мережу, в яких Панаітов Денис Петрович сам зізнається у скоєному злочині, я прошу застосувати до нього всі норми законодавства РФ і я прошу Слідчий комітет і особисто вас, Олександре Івановичу, взяти цю справу під свій особистий контроль", – розповіла вона.

Також в ефірі російського ТБ показали кадри прихованої зйомки із зустрічі Максаковою з колишнім начальником відділу СК Одінцовського району Московської області Денисом Панаітовим. Після переїзду Вороненкова з дружиною в Україну він запропонував обміняти московську квартиру подружжя на свою житлоплощу в Києві. Угода відбулася 22 березня 2017 року, за добу до смерті колишнього депутата Держдуми. На записі Панаітов говорить Максаковою, що у нього були домовленості з "людиною".

"Помер він, не помер, убили, не вбили - без різниці", – зазначає він.

Максакова у відповідь уточнює, що Панаітов обіцяв переписати або продати квартири в Москві і Києві.

"Ні те ні інше не відбувається, я сиджу тут. Нічого і нічого", – повідомила вона.

За словами Максаковою, старшу дочку Вороненкова від першого шлюбу Катерину, що стала посередником при оформленні квартири в комплексі "Москва-Сіті", обдурили.

Марія Максакова Рамблер

"Саме Каті, користуючись тим, що вона нічого не розуміє, він підсунув розписку про те, що вона отримала 38 мільйонів рублів. Вона дала потім заяву, свідчення, що нічого цього не було, що вона вживала наркотичні і психотропні речовини", – заявила вдова.

Вона зізналася, що стурбована долею падчерки. За словами співачки, Панаітов залякував дочку Вороненкова, а після підписання документів дівчина пропала.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Екс-депутат Держдуми Денис Вороненко був застрелений 23 березня 2017 року центрі Києва, коли прямував на зустріч з ще одним російським екс-депутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, в результаті чого помер в лікарні.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло парші, уродженець Севастополя, який проживав в Дніпрі.

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