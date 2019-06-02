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/Розслідування

Максакова назвала ім'я замовника вбивства Вороненкова

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Вдова екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова, співачка Марія Максакова заявила, що до смерті її чоловіка причетний колишній співробітник Слідкому РФ Денис Панаітов.

Артистка звернулася до голови Слідчого комітету Олександра Бистрикіна з проханням розслідувати можливу причетність Панаітова до смерті її чоловіка, повідомляє НТВ.

"Я прошу ознайомитися з матеріалами, які потрапили в мережу, в яких Панаітов Денис Петрович сам зізнається у скоєному злочині, я прошу застосувати до нього всі норми законодавства РФ і я прошу Слідчий комітет і особисто вас, Олександре Івановичу, взяти цю справу під свій особистий контроль", – розповіла вона.

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Також в ефірі російського ТБ показали кадри прихованої зйомки із зустрічі Максаковою з колишнім начальником відділу СК Одінцовського району Московської області Денисом Панаітовим. Після переїзду Вороненкова з дружиною в Україну він запропонував обміняти московську квартиру подружжя на свою житлоплощу в Києві. Угода відбулася 22 березня 2017 року, за добу до смерті колишнього депутата Держдуми. На записі Панаітов говорить Максаковою, що у нього були домовленості з "людиною".

"Помер він, не помер, убили, не вбили - без різниці", – зазначає він.

Максакова у відповідь уточнює, що Панаітов обіцяв переписати або продати квартири в Москві і Києві.

"Ні те ні інше не відбувається, я сиджу тут. Нічого і нічого", – повідомила вона.

За словами Максаковою, старшу дочку Вороненкова від першого шлюбу Катерину, що стала посередником при оформленні квартири в комплексі "Москва-Сіті", обдурили.

Марія Максакова

Марія Максакова

Рамблер

"Саме Каті, користуючись тим, що вона нічого не розуміє, він підсунув розписку про те, що вона отримала 38 мільйонів рублів. Вона дала потім заяву, свідчення, що нічого цього не було, що вона вживала наркотичні і психотропні речовини", – заявила вдова.

Вона зізналася, що стурбована долею падчерки. За словами співачки, Панаітов залякував дочку Вороненкова, а після підписання документів дівчина пропала.

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Тема
Вбивство Дениса Вороненкова
Особи
Марія МаксаковаДенис Вороненков
Місце
Росія
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