Максакова назвала ім'я вбивці Вороненкова

Вдова екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова Марія Максакова назвала ім'я можливого замовника вбивства чоловіка.

Як розповіла вона в ефірі російського телебачення, нещодавній напад на її київську квартиру свідчить про причетність колишнього співробітника Слідчого комітету Росії Дениса Панаїтова.

За її словами, Панаїтов запропонував обміняти московську квартиру Вороненкова і Максакової на свою у Києві. 22 березня 2017 року вступив у володіння квартирою у Москві — за добу до вбивства екс-депутата.

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"Це люди, які продовжують допомагати тому самому Панаїтову, більше нікому це не потрібно. Приїхали бійці спецназу, всіх запакували, як буває у таких випадках. Адже це — незаконний злом. Вони покликали якогось ведмежатника, зламали замки, прикриваючись якимись поліцейськими. Спеціально вибирали момент, поки мене немає. Інакше б ми чинили опір. Це улюблена тактика Панаїтова: спочатку він стежив за Денисом, тепер стежить за мною", — розповіла вона.

Максакова пояснила, що Панаїтов стверджував, ніби квартиру в Москві, швидше за все, арештують і відберуть, а він не проти був би її забрати в обмін на київську квартиру. Згодом чоловік нібито обманним шляхом переписав на себе московське житло вартістю два мільйони доларів, не виплативши за нього ні копійки.

"Перехід права власності на квартиру стався 22 березня. А 23 березня Дениса застрелили... У Панаїтова прямий мотив і умисел, яких у Тюріна (екс-чоловік Максакової. — Ред.) так і не знайшли. І я наполягаю, щоб Панаїтова допитали у справі про вбивство Дениса Вороненкова", — звернулася вона до Слідчого комітету Росії.

Марія Максакова

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дениса Вороненкова застрелили 23 березня у центрі Києва, коли прямував на зустріч із іншим екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим. Екс-депутат отримав одну кулю у шию, дві в область обличчя, одну в живіт — і помер на місці.

Охоронець загиблого смертельно поранив нападника, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і його госпіталізували. У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, у результаті чого помер у лікарні.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі. Мотивом вбивства на замовлення Вороненкова ГПУ назвала особисті причини колишнього чоловіка Максакової — Володимира Тюріна.

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