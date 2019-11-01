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1 листопада • оновлено в 11:26
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/ Розслідування

Майже 100 за місяць: в ООС повідомили про величезні втрати терористів

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У жовтні втрати російських терористів "Л/ДНР" сгнули майже ста осіб. З них кілька десятків – убитими.

Таку статистику оприлюднили на офіційній сторінці штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Захисники України запевнили, що у разі загрози життю і здоров'ю, захоплення територій, проникнення ворожих розвідувально-диверсійних груп військовослужбовці ООС дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

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18 убитих, півсотні поранених: "Л/ДНР" зізналися у величезних втратах

Втрати терористів "Л/ДНР"

Втрати терористів "Л/ДНР"

Facebook Анатолій Штірліц – блог

"За інформацією розвідки Об'єднаних сил, у жовтні 2019 року втрати незаконних збройних формувань так званих "Л/ДНР" і бойовиків Російської Федерації склали 96 осіб. З них безповоротних – 33 людини. Зазначимо, що це тільки достовірно підтверджені втрати ворога, які можуть бути меншими за реальні", – йдеться в офіційному повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • у серпні російсько-окупаційні війська на Донбасі втратили 40 осіб особового складу убитими і ще 55 бойовиків через серйозні поранення.

  • А у червні один із ексватажків "ДНР" Ігор Гіркін зізнався, що у зоні проведення ООС на Донбасі втрати російсько-окупаційних військ зросли у три-чотири рази.

  • За його словами, українські військовослужбовці буквально "змішують із землею" окупантів, навчившись "без атак", у межах позиційної війни, знищувати їхні позиції.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
ДНР Новини ЛНР
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Вот это я понимаю - путь к миру!
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филипп филипыч
филипп филипыч
а еще сто тысяч мильенов танков)) я канеш понимаю что чем то надо затуманить воспаленные нiкапитуляцией мозги упоротых, но не таким же наглым образом)
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hunt andres
hunt andres
Де билы мрийные. Сами придумали, сами возгордились)
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